Altın fiyatları bugün kaç TL? 15 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI



Altın yatırımcıları bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasıyla ilgili yorumlarına odaklanırken, gram altın dolar/ TL'deki gerilemeyi takip ederek düştü.

Hafta başından bu yana düşüşünü sürdüren altının gram fiyatı, 451,6 lira seviyesinden işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 737 lira, Cumhuriyet altını 2.942 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda dünkü kapanışın hemen altında 1.745 dolardan alıcı buluyor.

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GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA



Bün yurt içinde piyasalar TCMB'de yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu ile ilk kez toplanacak Para Politikası Kurulu faiz kararı izleyecek.. TCMB metninde yapılacak değişiklikler de yakından takip ediliyor.



Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönünde.

Nisan ayı faiz kararı öncesi faizler yüzde 19 bandında yer alıyor.



2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17’lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19’a çıkarılmıştı.



UZMAN YORUMU: TÜRKİYE KIZARACAK, DAHA DA KIZARACAK