Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısındaydı.

Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.

KAVCIOĞLU BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTI

Yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da tuttu.

"TÜM ARAÇLAR KARARLILIKLA KULLANILACAK"



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."



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