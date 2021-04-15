Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Merkez Bankası'nın nisan faiz kararı için gözler Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonrasında faiz kararı duyuruldu. Merkez Bankası, beklendiği gibi, yüzde 19 olan politika faizinde değişikliğe gitmedi. Fakat karar metninde sıkılaşma vurgusu yapan ifadelerin yer almaması dikkat çekti. TCMB'nin karar metninde önceki metinden farklı olarak "uzun bir müddet sıkı duruş" ve "gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacak" ifadelerini çıkardı.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 15.04.2021 - 14:16

Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

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TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "sıkı para politikası" mesajını yineledi

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, "sıkı para politikası" mesajını yineledi

Yurt içinde piyasaların gözü bugün TCMB'de gerçekleştirilecek Para Politikları Kurulu toplantısındaydı.

Piyasa beklentisi herhangi bir değişikliğin olmayacağı yönündeydi.

TCMB Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.

KAVCIOĞLU BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTI

Yeni başkan Kavcıoğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilen ilk Para Politikası Kurulu toplantısı sonrası Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da tuttu.

"TÜM ARAÇLAR KARARLILIKLA KULLANILACAK"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde belirginleşeceği öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir. Salgına bağlı olarak 2020'de sert daralan küresel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecindeki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam etmektedir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir."

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