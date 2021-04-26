Altın fiyatları bugün kaç TL? 26 Nisan 2021 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcıların bu hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD ekonomik verilerine odaklanmasıyla haftaya yükselişle başladı. Gram altın ise dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

GRAM ALTIN FİYATI



Geçen haftaya 461 TL civarında başlayan gram altın, dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte haftayı 480 TL civarında kapatmıştı. Gram altın, şubat ayında 400 TL'nin altına kadar geriledikten sonra, bugün 483 lira seviyesinden işlem görüyor.

ONS ALTIN FİYATI



Geçen haftayı az da olsa yükselişle kapatan ons altın, art arda üçüncü haftayı da kazançla geçmiş oldu. Ons altın yılın ilk üç ayını kayıpla kapatmasına rağmen nisan başından bu yana yükselişte.



Cuma günü 1.795 dolar seviyesine kadar ulaşan ons altın, akşama doğru hızlı bir düşüşle haftayı 1.775 dolar seviyesinden kapattıktan sonra yeni haftaya 1.781 dolar civarında başladı.