Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 228,1 lira seviyesinde dengelendi.



Dün dolar kuru ve ons altındaki dalgalı seyre paralel 225,5-228,2 lira bandında hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 227,6 liradan tamamladı.



Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,22 artışla 228,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 373 lira, Cumhuriyet altını 1.526 liradan satılıyor.



Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise aynı dakikalarda yüzde 0,07 artışla 1.341,6 dolardan işlem görüyor.



Uzmanlar, ABD ile Çin arasındaki ticari müzakerelere dair iyimserliğin altın talebinin artmasına neden olduğunu ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.339 doların destek, 1.349 doların ise direnç konumunda oluğunu kaydetti.



Yurt içinde dolar kuru ve altının ons fiyatından aldığı destekle gram altının yükseldiğini bildiren analistler, "Altının gram fiyatında 228 lirayı direnç seviyesi olarak takip ettiğimizden, yukarı yönlü ataklar yükselişlerin devamı açısında önemli alacaktır. Bugün gram altının 226,8-228,8 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Uzmanlar, bugün Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

ONS ALTIN 10 AYIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ



Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle değer kazanan ons altın, bugün 1.347 dolar ile 10 ayın en yüksek seviyesini gördü.



ABD-Çin arasındaki ticaret müzakereleri, ABD Merkez Bankasının para politikası kararları ve Brexit konusundaki belirsizliklerin etkisiyle değer kazanan altının ons fiyatı, bugün 1.347 dolar ile 19 Nisan 2018'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.



Aylık bazda bakıldığında yaklaşık 5 aydır değer kazanan altının ons fiyatı, yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 4,7 getiri sağladı.



Uzmanlar, küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve risk iştahının azalması durumunda altının ons fiyatındaki yükselişlerin devam edeceğini söyledi.



KÜRESEL EKONOMİDEKİ YAVAŞLAMA ENDİŞELERİ ALTIN FİYATLARINI DESTEKLEDİ



Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan GCM Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, altının ons fiyatının küresel büyümenin yavaşladığı endişesiyle son aylarda ilgi gördüğünü söyledi.



Erkan, ABD’nin 2020'de resesyona gireceğine dair algının ilerleyen zamanda güç kazanması durumunda, altının ilgi görmeye devam edeceğini belirterek," Bu bakımdan ABD Merkez Bankasının (Fed) yavaşlaması konusu değil, neden yavaşlamayı düşündüğü önemli. ABD-Çin ticari görüşmeleri, Brexit belirsizliği ve küresel ekonomideki yavaşlama endişeleri altın fiyatları için destekleyici" değerlendirmesinde bulundu.



Altının ons fiyatının 1.328 -1.333 dolar bandı üzerinde kalmayı başarırsa, kısa vadeli 1.347 dolar başta olmak üzere 1.352 ve 1.357 dolar seviyelerine yükselmek isteyeceğini ifade eden Erkan,1.352 doların üzerindeki kalıcı hareketlerin 1.383 dolara doğru olası çıkışı gündeme getireceğini söyledi.



Erkan, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, ABD Başkanı Donld Trump'ın açıklamaları, küresel ekonomik durgunluk endişeleri eksenindeki küresel risk hissiyatı, Fed’in ve diğer merkez bankalarının politikalarının altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.



ANA GÖSTERGEMIZ KÜRESEL TAHVİL PİYASASI OLACAK



Yatırım Finansman Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Yönetmen Yardımcısı Vahap Taştan, küresel piyasaların geçen yılın ortalarında gelişmiş ülke merkez bankalarından sıkılaşma beklediğini ancak Fed ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz artırımı beklentilerini ötelemesinin küresel ekonomilerdeki yavaşlama endişelerini artırdığını kaydetti.



Küresel ekonomilerdeki yavaşlama endişelerinin artmasının altına olan talebi artırdığını ifade eden Taştan şunları kaydetti:



"Dolar endeksinde zaman zaman güçlenme görsek de, altın için ana göstergemiz bir süre daha başta ABD olmak üzere küresel tahvil piyasası olacak. Bizim için diğer bir gösterge de yurt dışında altın vadeli kontratlarındaki pozisyonlar. Ticari olmayan, yani altın alım satımını spekülatif amaçla gerçekleştiren fonlar, bir süredir vadeli piyasada alım tarafındaki ağırlığını artırıyor. Bu sebeplerle ons altın fiyatı 1.300 doların üzerindeki hareketini korumak isteyecektir ve yıl içerisinde kademeli olarak 1.350 -1.364 dolar dirençlerini test edebilir."



Taştan,önümüzdeki dönemde Merkez Bankaları ve gelişmiş ülkelerden gelecek büyüme, enflasyon öncülüğünde makro ekonomik verilerin altının yönünü üzerinde belirleyici olduğunu kaydetti.

HALKIN BİRİNCİ TERCİHİ ALTIN (TÜRKİYE'NİN TASARRUF HARİTASI)

GÜNCEL VE ANLIK ALTIN FİYATLARI

Çeyrek Altın

Alış 365 lira Satış: 374 lira





Gram Altın

Alış: 228.3 lira Satış: 228.4 lira





Cumhuriyet Altını

Alış: 1506 lira Satış: 1528 lira





22 Ayar Altın

Alış: 206.6 lira Satış: 208.1 lira





Yarım Altın

Alış: 730.7 lira 748.9 lira





Ons Altın

Alış: 7099 lira Satış: 7103 lira





Reşat Altın



Alış: 1551 lira Satış: 1575 lira





Tam Altın



Alış: 1461 lira Satış: 1493 lira





Ata Altın





Alış: 1501 lira Satış: 1525 lira

KISA VE NET: ALTIN