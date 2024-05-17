Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 17 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? .... Mayıs 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 17 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatlarında son durum...

İşte 17 Mayıs 2024 ilk saatlerinde güncel tablosu…

Gram altın: 2.474,00

Çeyrek altın: 4.037,00 

Yarım altın: 8.139,00 

Tam altın: 16.111,85 

Cumhuriyet altını: 16.205,00 liradan satılıyor.

Ons altın ise 2.380 dolardan işlem görüyor.

ANLIK FİYATLARI

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 17 Mayıs 2024 güncel altın kuru fiyatları - 1 Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

Çeyrek altın ziynet takı grubunun en küçük üyesidir. Halk arasında küçük altın olarak adlandırılmaktadır.

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAMDIR?

Altınlar ağırlıklarına göre değer kazanırlar. Çeyrek altın 18 mm kalınlığında ve 22 ayardır. Çeyrek altın 1,75 gram ağırlığındadır. Bir çeyrek altındaki has altın ağırlığı ise 1,635 gram olarak hesaplanmıştır.

KULPLU ÇEYREK ALTINLAR DAHA MI PAHALIDIR?

Çeyrek altın gerek takı, gerek ziynet eşyası, gerek yatırım aracı olarak kullanılmıştır. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olur. Yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olmaktadır. Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

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