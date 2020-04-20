Altın fiyatları ne kadar oldu? (20 Nisan 2020 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni haftaya 373,9 liradan başladı.



Geride bıraktığımız hafta boyunca, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak tarihinin en yüksek seviylerini gören gram altın, rekor seviye olan 387,5 lirayı görmesinin ardından haftayı 379,8 liradan tamamladı.



Yeni haftaya da düşüşle başlayan gram altın, 3734,2 lira seviyesinde seyrediyor. Çeyrek altın 616,6 lira, Cumhuriyet altını da 2.462 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.683,49 dolar seviyesinde bulunuyor.



Uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisine yönelik olumlu haber akışının risk algısını görece azalttığını ve altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.



Bugün yurt dışında Avro Bölgesi'nde dış ticaret verileri ile Kovid-19 salgınına ilişkin haberlerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 dolar, gram altında ise 365 liranın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

ALTINDA GRAMAJ OYUNUNA DİKKAT!