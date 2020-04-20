Dolar kuru bugün ne kadar? (20 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 17 Nisan 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 20.04.2020 - 07:25

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PİYASALAR

Altın fiyatları ne kadar oldu? (20 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Altın fiyatları ne kadar oldu? (20 Nisan 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları)

Dolar/TL'de dalgalı seyir sürüyor. Corona virüsle ilgili gelişmelerin odağında hareket eden dolar kuru, yeni haftaya 5,91 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,52'de yer alıyor.

Uzmanlar, Avrupa ve ABD'nin yeni tip corona virüs tedbirlerini gevşetmeyi konuşmaya başlamasıyla risk iştahında canlanma görülebileceğini, bugün yurt içinde sakin bir veri gündemi olduğunu belirtirken, yurt dışında Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 6,97'nin direnç konuma geldiğini ifade eden analistler, 6,85 seviyesinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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