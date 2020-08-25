Altın için dikkat çeken tahmin: Ralli henüz tamamlanmadı

Altında mevcut seviyelerin pahalı olmadığını söyleyen Pacific Investment Management Co. emtia portföy yöneticisi Nicholas Johnson, değerli metalde rallinin henüz tamamlanmadığını ve reel faizlerin düşük kalmasıyla birlikte kazançlarını artırmak için alanı bulunduğunu belirtti.



ALTIN İÇİN UCUZ BİLE DENİLEBİLİR

Dünyanın en büyük yatırım fonlarından PIMCO'nun emtia portföy yöneticisi Johnson, blog yazısında, "Fiyatlardaki son yükselişe karşın altının hala cazip şekilde değerli olduğunu düşünüyoruz; hatta tarihi düşük reel faizler bağlamında ucuz bile denebilir" dedi.



REKOR KIRMIŞTI

Yatırımcıların corona virüs pandemisi nedeniyle güvenli varlıklara yönelmesinden dolayı altın bu ay başında 2 bin doları aşarak rekor kırmıştı. Merkez bankaları eşi benzeri görülmemiş çapta parasal teşvikler açıklarken ABD'de 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin reel faizi sıfırın oldukça altına geriledi. Böylece faiz ödemeyen altının cazibesi arttı ve altın destekli exchange traded fonlara (ETF) fon girişleri oldu.

VİDEO: ALTINDA YENİ ZİRVELER GÖRÜLÜR MÜ?

Spot piyasada işlem gören altının onsu salı günü 1,930 dolarlı seviyelerden işlem gördü.

2,300 DOLAR TAHMİNİ

Altın bu yıl yüzde 27 civarında değer kazandı. Johnson net bir fiyat hedefi vermedi. Ancak son haftalarda yükseliş bekleyen diğer kurumlar hedeflerini belirtmişti. Örneğin Goldman Sachs Group Inc. ons altının 2,300 dolara yükselmesini bekliyor.