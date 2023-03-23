Altına yatırımın yeni yolu blokzinciri!

Silikon Vadisi'ndeki girişimlerin sermayeleriyle varlıklarını kısa süre içinde büyüten ve önemli ticari bankalardan birine dönüşen Silicon Valley Bank, 48 saat içinde likidite krizine girerek Federal Mevduat Koruma Kurumu tarafından devralındı. Öte yandan İsviçre merkezli büyük bankalardan Credit Suisse, önemli hissedarlarından Suudi Ulusal Bankası’nın sermaye artırımına gitmeyeceğini açıklamasının ardından zor duruma girerek UBS tarafından 2 milyar dolar karşılığında satın alındı.



Geleneksel finansta yaşanan bu gelişmeler, kripto para piyasalarını canlandırdı. Bitcoin, 2 hafta içinde %40 değer kazanarak dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kripto al/sat ve DeFi erişimi ürünleriyle hizmet veren yeni nesil finans platformu Block Earner’ın Türkiye Operasyon Müdürü Emrah Karadere, yaşananları değerlendirdi.



MERKEZİYETSİZ FİNANS YATIRIMLARI %190 BÜYÜDÜ



Geçtiğimiz yıl dünyaca ünlü merkezi kripto para borsalarından biri günler içinde iflasa sürüklenmiş ve piyasanın kripto para ve blokzinciri ekosistemine güveni sarsılmıştı. Merkezi kripto para borsasının iflası bir domino etkisine sebep olmuş ve başka kuruluşlardan da kötü haberler gelmişti. Bu durum, merkeziyetsiz finansın potansiyelini yükseltti. Güncel bir raporda, DeFi olarak da bilinen merkeziyetsiz finansa yönelik yatırımların 2022’de bir önceki yıla kıyasla %190 arttığı tespit edildi. Merkezi finansa yapılan yatırımlar ise aynı dönemde %73 azaldı.



Son gelişmelerle geleneksel finansın da kabul edildiği gibi yeterince güçlü temeller üzerinde olmadığı, makroekonomik gelişmelerin güvenilir bankaları dahi sarsabileceği ve geleneksel finans sisteminin kırılganlığı kanıtlandı. Bu durum, altın gibi gerçek varlıklara dahi dağıtık cüzdanlarla yatırım yapabilmeyi olanaklı kılan merkeziyetsiz finans projelerinin potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.



MERKEZİYETSİZ FİNANS (DEFI) NEDİR?

İngilizce “decentralized finance” kelimelerinin ilk iki harflerinden türetilen ve DeFi olarak kısaltılan merkeziyetsiz finans, üçüncü tarafları ve merkezi kurumları işlemlerden çıkarmaya yarayan bir teknolojidir. Söz konusu üçüncü taraflar bankalar, merkezi kripto para borsaları ve düzenleyiciler olarak sıralanabilir.



Blokzinciri altyapısını kullanan DeFi yapıları, yatırımcıların güvenilir algoritmalar ve çözülemez dijital şifreler aracılığıyla güvenli ve hızlı işlem yapabilmesini mümkün kılıyor. Aracıyı ortadan kaldırarak maliyetleri azaltan DeFi’nin başlıca faydaları şu şekilde özetleniyor:



Merkeziyetsiz finans altyapıları, kişilerin, dünya çapında sermaye transfer etmesine, kripto tabanlı işlemler yapabilmesine olanak tanıyor.

Yatırımcılar, DeFi platformlarını kullanarak, vadeli mantığını blokzincirine taşıyan teknolojilerle tasarruflarını günlük olarak değerlendirebiliyor.

Merkeziyetsiz finans, tamamen bilgisayar algoritmalarına dayandığı için geleneksel finansın ve merkezi kripto para borsalarının taşıdığı riskleri ortadan kaldırıyor ve daha güvenli bir finans deneyimi sunuyor.

