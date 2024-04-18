Annelere ve bakıcılara destek ödemesinde son durum: 325 destek ödemesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) annelere 325 euro destek ödemesi yapılacağını duyurmuştu. Projeden 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı yararlanabilecek. Annelere ve bakıcılara destek ödemesinde son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 25 destek ödemesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Annelere ve bakıcılara destek ödemesinde son durum: 325 destek ödemesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) annelere 12 ay boyunca 325 euro destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Yeni destek açıklaması ardından gözler destek ödemesinin başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor. 

Annelere ve bakıcılara destek ödemesinde son durum: 325 destek ödemesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? - 1

ANNELERE 325 EURO DESTEK ŞARTLARI NELER?

Avrupa Birliği’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

Annelere ve bakıcılara destek ödemesinde son durum: 325 destek ödemesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler? - 2

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...