Annelere ve bakıcılara destek ödemesinde son durum: 325 destek ödemesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) annelere 12 ay boyunca 325 euro destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Yeni destek açıklaması ardından gözler destek ödemesinin başvuru tarihleri ve şartları araştırılıyor.
ANNELERE 325 EURO DESTEK ŞARTLARI NELER?
Avrupa Birliği’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.
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