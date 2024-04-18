Annelere ve bakıcılara destek ödemesinde son durum: 325 destek ödemesi başvuruları ne zaman, başvuru şartları neler?

ANNELERE 325 EURO DESTEK ŞARTLARI NELER?



Avrupa Birliği’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.





BAŞVURU NASIL YAPILACAK? İstanbul, Ankara ve İzmir’de 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. Projeden yararlanma şartları ve başvuru linki, SGK tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.