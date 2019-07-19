Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikasına üyeleri, toplu iş sözleşmesinin (TİS) zamanında imzalanmamasından dolayı 26 Temmuz'da greve gideceklerini duyurdu.



Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi'nin önüne geldi.

Ellerindeki, grev çağrısında bulundukları ilanı belediyenin giriş kapısına asan Kandil, yaptığı açıklamada, Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan TİS görüşmelerinde anlaşmaya varılamadığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğüne (ASAT) bağlı 7 bin 800 çalışanın haklı taleplerinin karşılıksız kaldığını savunan Kandil, "Çalışanın refah yaşamı için verdiğimiz mücadele neticesinde 26 Temmuz'da çalışanlarla birlikte greve çıkacağımızı duyuruyoruz" dedi.



Kandil, alınan grev kararının işçilerin daha güzel haklara sahip olması için verdikleri bir mücadele olduğunu dile getirdi.