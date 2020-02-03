Antalya yüzde 31 artışla yeni yıla rekorla başladı

Antalya turist sayısında rekor kırmaya devam ediyor.

Antalya yılın ilk ayında gelen 186 bin 225 turistle tüm zamanların ocak ayı rekorunu kırdı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bu yıl kente ocakta gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 arttı.

Geçen yıl ocakta 142 bin turisti ağırlayan Antalya'ya bu yıl 153 bin, 36'sı yabancı 186 bin 225 turist geldi.

Bu rakamla tüm zamanların ocak ayı rekorunu kıran kent, turizmde 2020'ye iyi bir başlangıç yaptı.



VİDEO: ANTALYA'DA TURİZM REKOR KIRDI (ARŞİV)