Apple'ın CEO'su Tim Cook, dolar milyarderleri kulübünün yeni üyesi

Apple'ın CEO'su Tim Cook'un kişisel serveti 1 milyarı aştı. Apple'ın hisse değerinin yükselmesiyle birlikte Tim Cook, milyarderler kulübüne katılmayı başardı.

11.08.2020 - 10:41

Apple'ın CEO'su Tim Cook, dolar milyarderleri kulübünün yeni üyesi

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Dokuz yıl boyunca Steve Jobs'tan aldığı emanete sahip çıkan ve Apple'ı trilyon dolarlık bir şirket haline getiren Cook, bu süreçte kendi servetine de servet kattı.

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın corona virüs dönemi sonrası yükselişe geçmesi Apple'ın hisse değerinde de artış yaşanmasını sağladı.

Buna bağlı olarak da Tim Cook'un serveti daha da yükseldi.

TIM COOK MİLYARDERLER KULÜBÜNE KATILDI

Apple CEO'su Tim Cook'un kişisel serveti son gelişmeler ile birlikte 1 milyar doları aştı. Böylece Tim Cook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos ve Elon Musk gibi isimlerin yer aldığı milyarderler kulübüne girdi.

Geçen sene artan Apple hisselerinin de etkisiyle 125 milyon dolarlık bir gelir elde eden Tim Cook’un kişisel serveti 1 milyar dolar sınırını geçti.

Tim Cook, Apple kurucularından Steve Jobs tarafından bundan 9 sene önce Apple’ın tepe yöneticisi olarak atanmıştı.

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