Araban sarımsağı AB tarafından tanındı

Araban sarımsağı, soğan ve dış kabuğu rengi beyaz, diş eti ise sakız renginde olan bir sarımsak çeşidi. İri soğanı enine kesitten bakıldığında oval, boyuna kesitten bakıldığında ise elips şeklinde. Soğanın ve dişlerin üzerinde şeritler bulunuyor.





AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut şöyle diyor:

“Yirmi birinci Türk yiyeceğinin AB tarafından tanınmasını ve Türk ürünlerinin Avrupa yolculuğunun bu kadar başarılı bir şekilde devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum. AB’nin PDO tescili bu sarımsağın tanınırlığını arttıracak. Tüketiciler PDO logosunu gördüklerinde gerçek Araban sarımsağı aldıklarını anlayacaklar.”



AB tescili için başvuru sürecini Araban Ziraat Odası adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yürüttü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bundan sonra soğuk hava deposu ve sarımsak üreticisinin katma değer elde edeceği sarımsak tozu ve siyah sarımsak üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Büyük bir mutluluk ve heyecan yaşıyorum” diyor.