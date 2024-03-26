Araban sarımsağı AB tarafından tanındı

AB tarafından PDO olarak tanınması, bu sarımsağın adının korunmasına, ürünün ve ürünün coğrafi üretim alanıyla bağlantılı benzersiz özelliklerinin yanı sıra geleneksel bilgi birikiminin de tanıtılmasına yardımcı olacak.
Bu sarımsak Gaziantep ilinin Araban ilçesine bağlı tüm köylerde yetiştiriliyor. Bölgenin iklim ve toprak yapısı, ürün çeşidi, tat ve aroma gibi sarımsağın kendine has özelliklerini de etkin bir şekilde oluşturuyor.
Araban sarımsağı, soğan ve dış kabuğu rengi beyaz, diş eti ise sakız renginde olan bir sarımsak çeşidi. İri soğanı enine kesitten bakıldığında oval, boyuna kesitten bakıldığında ise elips şeklinde. Soğanın ve dişlerin üzerinde şeritler bulunuyor.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut şöyle diyor:
“Yirmi birinci Türk yiyeceğinin AB tarafından tanınmasını ve Türk ürünlerinin Avrupa yolculuğunun bu kadar başarılı bir şekilde devam etmesini memnuniyetle karşılıyorum. AB’nin PDO tescili bu sarımsağın tanınırlığını arttıracak. Tüketiciler PDO logosunu gördüklerinde gerçek Araban sarımsağı aldıklarını anlayacaklar.”
AB tescili için başvuru sürecini Araban Ziraat Odası adına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yürüttü. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “Bundan sonra soğuk hava deposu ve sarımsak üreticisinin katma değer elde edeceği sarımsak tozu ve siyah sarımsak üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Büyük bir mutluluk ve heyecan yaşıyorum” diyor.
Araban Ziraat Odası Tarım Danışmanı Atilla Turan ise şöyle konuşuyor:
“Bizim sarımsağımızın albenisi yüksektir. Diğer sarımsaklara göre diş sayısı fazladır ve bu dişler iridir. Çok gururluyum. AB logosu ürünümüzün, ilçemizin ve iliminiz tanıtımına katkı sağlayacak. İhracat olasılığının da artacağına inanıyorum.”
Gaziantepli üreticiler de bu gelişmeye olumlu yaklaşıyor. Sarımsak üreticisi Mehmet Delioğlu, “AB tescili ile Araban sarımsağının marka değerinin artacağını ve sarımsağımızın Avrupa’da da tanınacağını düşünüyorum” diyor.
Diğer üretici Tahir Öztürk ise şunları söylüyor: “Bizim sarımsağımız çok özel, iri ve aroması yüksek. AB logosuyla da gerek yurt içinde gerek yurtdışında tanınırlığı artacak.”
Bir başka üretici Cahit Doğru ise, “Gururluyum. Ürünümüz çok kalitelidir, yöremize hastır. Gaziantep baklavası nasıl ilgi görüyorsa Araban sarımsağı da öyle ilgi görecek” diye konuşuyor.
AB’nin daha önce Türkiye’den PDO ve PGI (korumalı coğrafi işaret) statüsü verdiği ürün isimleri şöyle: Antep baklavası / Gaziantep baklavası, Aydın kestanesi, Aydın İnciri, Bayramiç Beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini ve Ayaş domatesi, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Maraş tarhanası, Ezine peyniri Safranbolu safranı ve Aydın memecik zeytinyağı.
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