ArabanaGelsin, franchise ile kolay teslimat erişilebilirliğini artıracak

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte tüketici davranışları değişmeye devam ediyor.

Teknolojinin günlük hayatımıza daha fazla nüfuz etmesiyle geleneksel alışveriş alışkanlıklarını geride bırakan tüketiciler, alışverişlerini daha kolay yapabilecekleri ve geniş ürün yelpazesine ulaşabilecekleri e-ticaret modeline yöneliyor.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin yayımladığı verilere göre, Türkiye e-ticaret hacminin 2021’de bir önceki yıla kıyasla yüzde 69 artarak yaklaşık 382 milyar TL’ye ulaşırken, sektörün 2022’nin sonuna kadar da 600 milyar liralık hacmi aşabileceği öngörülüyor.

E-ticaret alanındaki yoğun taleplere yetişemeyen şirketlerin operasyonel süreçlerindeki aksaklıklar ise tüketicilerin alışveriş deneyimlerini sekteye uğratıyor.

E-ticaret pazaryerlerinde satış yapan işletmelerin operasyon süreçlerine ‘Konum Destekli Çevrimiçi Alışveriş Sistemi' uygulamasıyla yeni bir boyut getiren ArabanaGelsin, franchise projelerini hızlandırarak etki alanını büyüteceğini duyurdu.

ONLINE ALIŞVERİŞLER PRATİK DENEYİME DÖNÜŞÜYOR



Uygulamalarıyla hem tüketicilerin hem de işletmelerin zamandan tasarruf etmesini sağladıklarını aktaran ArabanaGelsin Kurucusu Mehmet Özsipahioğlu, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"E-ticaret hacmindeki artışın şirketlerin operasyonel süreçlerinde yol açtığı aksaklıklar, tüketicilerin alışveriş deneyimini zorlaştırıyor. Bu süreçte mağdur olan işletme ve tüketiciler arasında köprü görevi gören ArabanaGelsin uygulamamızla, sınırlı zaman aralığında teslim edilmesi ya da alınması gereken siparişlerde zaman tasarrufu yaratarak dijitali fırsata dönüştürüyoruz.

Franchise projemizi hızlandırarak daha geniş bir kitlelere ulaşıp, e-ticareti herkes için konforlu ve pratik bir deneyime dönüştürmeyi hedefliyoruz."



FRANCHISE BAYİLİK BEDELİNİN ÜÇ ÇARPANI: NÜFUS, İŞYERİ, ESNAF



Projelerinde, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere nüfusun yoğun olduğu şehirleri önceliklendirdiklerini aktaran Mehmet Özsipahioğlu, “Kalabalık şehirlerde alışveriş süreçlerinin birçok değişkene bağlı olarak sekteye uğradığının farkındayız. Bu yüzden franchise projemizde, bölge nüfusuyla doğru orantıda gelişen e-ticaret hacminin yoğun olduğu kesimleri ilk sıraya alıyoruz.

Bölgelerdeki esnaf, işyeri ve nüfus çarpanlarından hareketle bayilik bedelini hesaplayarak nüfustan liraya çeviriyoruz. Örneğin yaklaşık 1 milyon nüfuslu Ankara Çankaya’da 20 bin esnaf bulunuyor ve bu rakamların çarpanı, bize 3,5 milyon TL’yi işaret ediyor. Neredeyse aynı büyüklükteki Keçiören ilçesindeki bayilik bedeli de benzer orandayken, kalan merkez ilçelerin tamamı toplandığında 2,5 milyon TL’yi buluyor.

Ülkemizin metropol şehri İstanbul’daki bayilik bedelini hesapladığımızda ise 8 milyon TL’ye ulaşıyoruz” dedi.



UZUN TESLİMAT SÜRELERİ SANİYELERE DÜŞTÜ



Büyükşehirlerdeki tüketici ve işletmelerin siparişlerde özellikle teslimat süreçlerinde aksaklık yaşadığını belirten ArabanaGelsin Kurucusu Mehmet Özsipahioğlu, "Şehirli nüfus, bir ürün veya gıda siparişi verdiklerinde ve bunları mağazadan teslim almak istediklerinde siparişin mağazada hazırlanmasından sıra beklemeye, park yeri aramaktan ödeme yapmaya kadar birçok hususta zaman kaybediyor.

ArabanaGelsin olarak, geçerken al, masaya servis, adrese teslim gibi seçeneklerimizin yanı sıra, hemen ya da ileri zamanlı teslim gibi opsiyonlar da sunuyoruz. Kullanıcılar hızlı ve güvenli bir alışveriş deneyimi yaşamanın yanı sıra, bir konumda sabit kalmaksızın yoldayken bile sipariş verip, mağazaya ulaştıklarında alışverişini saniyeler içinde tamamlayabiliyor.

Bu sayede hem tüketicilerin alışveriş deneyimini iyileştiriyoruz, hem de işletmelerin operasyonel süreçlerinin verimliliğini artırıyoruz. Dijitalin bu avantajlarını yalnızca küçük bir kitle değil, herkes için erişebilir kılmak adına franchise projemizi hızlandırıyoruz" ifadelerini kullandı.