Arıtılmış atık su kullanımında teşvik oranı artıyor

Arıtılmış atık su kullanımında teşvik oranı artırılıyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, arıtılmış atık suyunu yeniden kullanan tesislerin, atık su arıtma tesisi enerji teşviki kapsamında desteklenmesine yönelik yeni düzenlemeler getirildiği ifade edildi.



Mevcut uygulamada, tesislerin bir önceki yıl atık su arıtma tesislerinde kullandığı ve ödemesini yaptığı elektrik faturalarını bakanlığa ibraz edebildiği ve tesislere yüzde 50'sine kadar geri ödeme yapıldığı hatırlatılan açıklamada, bu kapsamda 2011-2021 arasında toplamda yaklaşık 793 milyon lira geri ödeme yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Kanunda yapılan değişiklikle teşvikin kapsamı 2 katına kadar çıkarıldı. Atık su arıtma tesislerinde uygulanan yüzde 50'sine kadar geri ödeme oranı, ileri arıtma teknikleri ile arıtılmış atık suyu yeniden kullanan kuruluşlara, yeniden kullanım oranına göre yüzde yüze kadar teşvik verilebilecek." bilgisine yer verildi.



"KULLANILABİLİR SU POTANSİYELİ 112 MİLYAR METREKÜP"



Küresel iklim değişikliğinin en çok etkileyeceği doğal kaynaklardan birinin su kaynakları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Halihazırda ülkemizin kullanılabilir su potansiyeli 112 milyar metreküp olup, kişi başı yaklaşık 1400 metreküp civarındadır. Ülkemizde hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su ihtiyacı, kuraklık, gelişen sanayi ve tarımsal faaliyetlere paralel olarak ortaya çıkan aşırı su kullanımı sebepleriyle yüzeysel su kaynaklarının azalması ve yer altı su rezervlerindeki düşüşler ile kirlilik oluşumu kaynaklı sorunlar nedeniyle ülkemizin de yakın gelecekte su sıkıntısı çeken ülkeler arasında yer alacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, atık su geri kazanım ve kullanımının önemi bir kat daha artmıştır. Arıtılmış atık su, peyzaj ve tarımsal sulama, endüstriyel kullanım, yer altı suyu besleme, rekreasyonel kullanımlar, evsel ve endüstriyel uygulamalar gibi birçok alanda yeniden kullanılabilmektedir.



Atık suları da alternatif bir su kaynağı olarak değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'döngüsel ekonomi' ilkeleri doğrultusunda su kullanımını azaltmak, oluşan atık suları arıtarak yeniden kullanmak ve bu sayede su kaynaklarının korunmasını sağlamayı öncelikli hedefleri arasına almaktadır."



Açıklamaya göre, atık suların yeniden kullanım oranının 2023'te yüzde 5'e çıkarılması hedefleniyor.