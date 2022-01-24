Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı

Arsa, tarla ve işyeri gibi konut dışı gayrimenkul satışları 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı.

Haberler - Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 09:58

Arsa, tarla ve işyeri satışları rekor kırdı

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TÜİK ile ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde yapılan konut satışları, önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856 adet oldu.

Konuttaki kısmi düşüşe rağmen konut dışı gayrimenkul (arsa, tarla, işyeri, fabrika, ofis, depo, sanayi sitesi gibi) satışları tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu alandaki satışlar 2021'de önceki yıla göre yüzde 29,6 artarak 1 milyon 528 bin adede ulaştı. Konut dışı gayrimenkulün, konut satışlarını ilk kez geride bıraktığı görüldü.

Konut dışı gayrimenkul satışları önceki yıl 1 milyon 179 bin, 2019'da 990 bin, 2018'de 1 milyon 125 bin ve 2017'de 1 milyon 148 bin adet olarak gerçekleşmişti.

Geçen yıl el değiştiren toplam gayrimenkul sayısı ise 3 milyon 20 bin oldu.

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