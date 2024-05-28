Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili araştırmalar, Türkiye ekonomisini yakından takip edenlerin gündeminde yer almaya başladı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında asgari ücrete 2 kere zam yapılması nedeniyle, bu yıl temmuz ayında ara zam olup olmayacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete ara zam konusuyla ilgili net açıklamada bulundu. Peki, temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması

2024 asgari ücret ara zammı yapılacak mı? Sorusunun yanıtı, asgari ücretli milyonlarca çalışanın merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. 2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanan asgari ücrete, bu yıl zam gelip gelmeyeceği gündemde. Peki, asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ARA YAPILACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti.

Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek şu açıklamada bulundu;

"Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor.

Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

Buna göre; 2024 temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılmayacak.

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması - 1

ŞUAN NE KADAR?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı.

Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

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