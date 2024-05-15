Asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan asgari ücrette ara zam açıklaması

2024 yılında asgari ücrete temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce asgari ücretli çalışan, ekonomiyle ilgili gündemde yapılan açıklamaları yakından takip ediyor. Bakan Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve asgari ücrete ara zam olup olmayacağını açıkladı. İşte ayrıntılar... ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonla ilgili verilerin oldukça güzel geldiğini vurgulayarak, asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını belirtti. Işıkhan, asgari ücrete ilişkin soru üzerine, ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek, "Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok." ifadesini kullandı.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?



Vedat Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, temmuzu bekleyelim." yanıtını verdi.



ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?



2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı.



Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.