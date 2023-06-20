Askerlik ve doğum borçlanması ne kadar oldu? (2023 e-Devlet askerlik ve doğum borçlanma ücreti)

2023 askerlik ve doğum borçlanması ücretleri için araştırmalar başladı. Emeklilik hakkı kazanmak ve prim gün sayısını doldurmak isteyen vatandaşlar, askerlik ve doğum borçlanması için güncel fiyatları merak ediyor. Asgari ücret zammının ardından gündeme gelen borçlanma ücretlerinde güncel fiyatlar belli oldu. İşte ayrıntılar.



ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI



Emekli olmak isteyen ancak prim gün sayısı yeterli olmayanlar için tanınan doğum ve askerlik borçlanması tutarı da asgari ücret ile birlikte yeniden yükselecek.



Doğum ve askerlik borçlanması günlük brüt asgari ücretin yüzde 32'sinden az bu tutarın 7,5 katından fazla ise yapılamıyor. Bu tutarlar asgari ücretle birlikte yeniden belirlenecek.



Mevcut durumda en düşük prim günlük 106,75 lira, en yüksek prim de 693,89 lira olarak uygulanıyor.



1 Temmuz'dan itibaren en düşük prim günlük 143,04 lira, en yüksek prim de 930,09 liraya yükselecek.



ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?



Askerlik ve borçlanması, e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır.



e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde askerlik ve doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.



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