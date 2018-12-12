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ATAK helikopteri bir ülkeye daha ihraç ediliyor.
Türkiye Savunma Sanayii Zirvesi'nde konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Pazartesi günü bir Uzakdoğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz" dedi.
PAKİSTAN'A İHRAÇ EDİLMİŞTİ
Türkiye ile Pakistan arasında daha önce temmuz ayında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atılmıştı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmişti.
Hisar'ın yeni testlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Demir, "Bora füzemiz noktasal denilebilecek hassasiyetle hedefini vurdu" diye konuştu.