ATO Başkanı Baran'dan "ticari kredi ödemelerine" erteleme talebi

İş dünyası, kamu bankalarına çağrıda bulundu. Pandemi nedeniyle ticari kredi taksit ödemelerinin ertelenmesini ve işletmelere düşük faizli yeni kredi verilmesini istedi. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Covid-19 salgını süresince kamu bankalarının reel sektöre kesintisiz destek verdiğini belirterek, "Bu desteğin devam ederek, kredi taksit ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı 05.05.2021 - 13:14

ATO Başkanı Baran'dan "ticari kredi ödemelerine" erteleme talebi

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yazılı açıklamasında, salgınla mücadele kapsamında alınan önemlerden özellikle hizmet ana sektörü çatısı altındaki firmaların etkilendiğine dikkati çekti.

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020'den bu yana, otel, restoran, kafeterya, hazır yemek gibi sektörlerde faaliyet gösteren oda üyelerinin, üst üste gelen geçici kapanmalar ve ciro kayıpları nedeniyle kira, kredi ve borç ödemelerini yapamayacak duruma geldiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Salgının artış gösterdiği ve tedbirlerin sıkılaştırıldığı bu dönemde, bazı üyeler temel giderlerini dahi karşılamakta zorlanıyor.

Salgın süresince kamu bankalarımız reel sektöre kesintisiz destek verdi. Bu desteğin devam ederek, kredi taksit ödemelerinin ertelenmesini talep ediyoruz. Normalleşme sürecine geçinceye kadar kredi geri ödemelerinin ertelenmesi hem üyelerimizi rahatlatacak hem de bazı sektörler için ticaretin sürdürülebilirliğini sağlayacak bir gelişme olacaktır."

Baran, ciro kaybı yaşayan sektörlerde işletmeleri normalleşme sürecine kadar ayakta tutabilmek için düşük faizli, uzun vadeli ve belirli bir süre geri ödemesiz yeni kredi desteklerinin devreye alınması gerektiğinin de altını çizdi.

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