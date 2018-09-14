Türk lirasının değerinin korunmasıyla amacıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'In karraıyla, döviz üzerinden yapılan menkul, gayrimenkul alım satım ve kiralama sözleşmeleri 30 gün içinde Türk lirasına dönüştürülecek.

Bu kararla gözlerin çevrildiği en önemli yerlerden biri AVM'ler oldu.

Alınan kararla ilgili, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü'nün değerlendirmeleri, Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberinde yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlemesini bekleyeceklerini söyleyen Belgü şunları kaydetti:

"En hassas iki noktadan biri; AVM'lerin büyük bölümünün Türk bankalarına, 15 milyar doların üzerinden döviz kredisi borcu var. Dolayısıyla borcun ifası için dövizle borcu olanların istisna dışında tutulması ya da bu borçların da TL'ye çevrilmesi gerekir.

İkinci olarak Türkiye'ye 17 milyar dolarlık yabancı yatrıımcı gelmiş. Onların iştahını kaçırmamak, ürkütmemek gerekir. AVM'ye gelen yabancı yatırımcı doğrudan yabancı sermayenin yüzde 10'unu oluşturuyor. Türkiye genelinde yatırım büyüklüğü 58 milyar dolar oaln 410 AVM var ve bunların da yüzde 30'u yabancılar tarafından yapılmış.

Bundan sonraki sözleşmelerde tahmin ediyprum ki güncel kur esas alınması bekleniyor. Her bir AVM'de ortalama 300'e yakın kiracı var, bu da binlerce sözleşme demek. Taraflar arasında uzlşamazlık da çok olacak. Perakendecilerin güğncel kurlara itiraz edeceklerini düşünüyorum."