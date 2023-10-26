Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ECB ekim ayı faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısının sona ermesiyle birlikte, ekim ayı faiz kararı belli oldu. Binlerce yatırımcı tarafından ECB'nin faiz kararı merakla bekleniyordu. Peki, ekim ayı ECB faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?
ECB FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?
Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutarak 25 yıllık tarihindeki en uzun faiz artırım döngüsünü sona erdirdi.
Banka son verilere dayanarak enflasyonun yavaş yavaş yüzde 2'lik hedefe düşmeye başladığını açıkladı.
BU SENE POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Berenberg ekonomisti Salomon Fiedler de ECB'nin muhtemelen bu faiz artırım döngüsünün sonuna ulaşmış durumda olduğunu ancak aynı zamanda gelecek yıl boyunca faizleri muhtemelen mevcut seviyelere yakın tutabileceğini belirtti.
Zayıflayan reel ekonomi, enflasyondaki gözle görülür düşüş, ECB'nin enflasyonun 2025'in ikinci yarısında hedefe döneceğine dair kendi tahmini göz önünde bulundurulduğunda bankanın aralık toplantısında enflasyon görünümünde aşağı yönlü olası bir revizyon yapabileceğini ifade eden Fiedler, hem ekim hem de aralık toplantısında bankanın faizleri sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.
Fiedler, ECB'nin 2024'ün sonlarına doğru faiz indirimlerine gidebileceğini söyledi.
İLK FAİZ İNDİRİMİ 2024 SONLARI GELEBİLİR
Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yarınki faiz kararı toplantısında makroekonomik projeksiyonların belirleyici olması beklenirken, ilk faiz indiriminin 2024 sonlarında gelmesi öngörülüyor.
Natixis Avrupa Makroaraştırma Başkanı Dr. Dirk Schumacher, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ECB'nin ekim toplantısında sıkı bir şekilde beklemede kalabileceğini ve toplantının tonunun genel olarak tarafsız olabileceğini belirtti.
Enflasyon düşme eğilimindeyken İsrail-Filistin çatışmaları ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonda yeni bir yukarı yönlü risk oluşturduğunu dile getiren Schumacher, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin de arttığını ve bunun da banka için daha karışık bir resim ortaya çıkardığını aktardı.
Schumacher, "Artan belirsizlik göz önüne alındığında, ECB'nin şunu vurgulamasını bekliyoruz: 'Banka, enflasyona ve büyümeye yönelik potansiyel risklerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ve nasıl gerçekleşeceğine bağlı olarak politika duruşunu her şekilde de ayarlayacaktır.' " değerlendirmesinde bulundu.
Dolayısıyla artan belirsizliğin ECB'nin ekim toplantısında bir sonraki hamlesine ilişkin herhangi bir yönlendirme sağlama olasılığını azaltabileceğini söyleyen Schumacher, "Temel senaryomuzda petrol fiyatlarında sınırlı bir artış beklediğimiz için ECB'nin uzun bir süre daha beklemede kalacağını görüyoruz. Öte yandan, gelecek yılın eylül ayında ilk faiz indirimini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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