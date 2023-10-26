Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ECB ekim ayı faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısının sona ermesiyle birlikte, ekim ayı faiz kararı belli oldu. Binlerce yatırımcı tarafından ECB'nin faiz kararı merakla bekleniyordu. Peki, ekim ayı ECB faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu?



ECB FAİZ KARARI NE KADAR, YÜZDE KAÇ?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) politika faizini yüzde 4,5'te sabit tutarak 25 yıllık tarihindeki en uzun faiz artırım döngüsünü sona erdirdi.



Banka son verilere dayanarak enflasyonun yavaş yavaş yüzde 2'lik hedefe düşmeye başladığını açıkladı.

BU SENE POLİTİKA FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR



Berenberg ekonomisti Salomon Fiedler de ECB'nin muhtemelen bu faiz artırım döngüsünün sonuna ulaşmış durumda olduğunu ancak aynı zamanda gelecek yıl boyunca faizleri muhtemelen mevcut seviyelere yakın tutabileceğini belirtti.



Zayıflayan reel ekonomi, enflasyondaki gözle görülür düşüş, ECB'nin enflasyonun 2025'in ikinci yarısında hedefe döneceğine dair kendi tahmini göz önünde bulundurulduğunda bankanın aralık toplantısında enflasyon görünümünde aşağı yönlü olası bir revizyon yapabileceğini ifade eden Fiedler, hem ekim hem de aralık toplantısında bankanın faizleri sabit bırakabileceği öngörüsünde bulundu.



Fiedler, ECB'nin 2024'ün sonlarına doğru faiz indirimlerine gidebileceğini söyledi.

