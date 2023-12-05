Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2023 ECB aralık ayı PPK faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından açıklanacak olan bu yılın son faiz kararı, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Avrupa Bölgesi için alınacak Para Politikası Kurulu faiz kararı öncesinde, altın, euro ve kripto para yatırımcıları faiz kararının ne yönde olacağını araştırıyor. Peki, ECB faiz kararı ne zaman?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu aralık ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 15 Aralık'ta yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

ECB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Enflasyon beklentileri, merkez bankasının para politikasında önemli bir rol oynuyor. ECB'nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri ve hangi hızda gideceği enflasyon görünümünü belirleyecek.



ECB, enflasyona karşı bu yılın başında faiz oranlarını rekor seviyeye yükseltmişti. Banka son zamanlarda önümüzdeki birkaç ay için faiz oranlarının sabit kalacağı sinyalini verirken, piyasalar, bankanın bir sonraki hamlesinin faiz oranlarında indirim olmasını bekliyor.



Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avro Bölgesi'nde ekimde yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, kasımda yüzde 2,4 seviyesine geriledi. Bölgede enflasyon, geçen yılın sonlarında çift hanelere ulaşmıştı.