Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak? (2023 ECB temmuz ayı faiz kararı)

ECB faiz kararı toplantısı, temmuz ayı faiz kararı öncesinde yatırımcılar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ECB'nin "şahin" adımlarla hareket ettiği dönemde, yatırımcıların tedirgin piyasa takibi sürüyor. Peki, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman?



ECB FAİZ KARARI NE ZAMAN?



Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu faiz toplantısı takvimi belli oldu.



Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 27 Temmuz'da yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

ECB FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?



Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), enflasyonun düşürülebilmesi amacıyla politika faizinin artırılmasına devam edebileceği bildirildi.



ECB Yönetim Konseyi’nin 14-15 Haziran tarihinde düzenlendiği para politikası toplantısının özet metninde, para politikası faizinin artırılmasına devam edilmesinin değerlendirildiği belirtildi.



Para politikasının, enflasyonu zamanında hedeflenen seviyeye geri getirilebilmesi için daha fazla zemine sahip olduğu kaydedilen özette, “Yönetim Konseyi'nin gerekirse temmuz ayından sonra faiz oranlarını artırmayı düşünebileceği görüşü oluştu.” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada merkez bankasının para politikasının istikametine ilişkin kararlarının, ekonomiye ilişkin gerçekleşecek verilerin ileri tarihlerdeki toplantılarda değerlendirilmesinden sonra verileceği kaydedildi. DÖVİZ TÜRÜ Satış Değişim % Saat HAZİRAN AYI FAİZ KARARI NE OLDU?



ECB haziran ayı faiz kararı toplantısı 15 Haziran'da yapıldı.



ECB'den yapılan açıklamada, bankanın, üç temel politika faizini 25 baz puan artırdığı belirtildi.



Açıklamada, refinansman faizinin yüzde 4'e, mevduat faizinin yüzde 3,50'ye ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 4,2’5e yükseltildiği kaydedildi.