Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2024 ECB haziran ayı faiz kararı)

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı için geri sayım başladı. Avrupa Bölgesi'nde açıklanacak olan haziran ayı faiz kararı piyasanın odağında bulunuyor. Dolar, altın, borsa ve kripto para tarafında yatırımı olan binlerce kişi, ECB'nin haziran ayı faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, haziran ayı Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2024 ECB haziran ayı faiz kararı)

Haziran ayı ECB Para Pokitikası Kurulu faiz kararı toplantısı için bekleyiş sürüyor. (ECB) Başkanı Christine Lagarde, haziran ayında açıklanacak olan faiz kararı için faiz indiriminin muhtemel olduğunu belirtmişti. Peki, haziran ayı ECB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ECB KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Para Politikası Kurulu haziran ayı faiz toplantısı takvimi belli oldu.

Buna göre; ECB faiz kararı toplantısı 6 Haziran 2024 Perşembe günü yapılacak. Toplantı sonrası faiz kararı saat 15.15'te açıklanacak.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne zaman? (2024 ECB haziran ayı faiz kararı) - 1

" İNDİRİMİ MUHTEMEL"

(ECB) Başkanı Christine Lagarde, tüketici fiyatlarındaki hızlı artışın artık büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla gelecek ay faiz indiriminin muhtemel olduğunu söyledi.

Lagarde ​​İrlanda'nın RTE One kanalında soruları yanıtladı.

"Enflasyonu kontrol altına aldığımıza gerçekten eminim." açıklamasında bulunan ECB Başkanı şöyle söyledi:

"Neden? Çünkü büyük etkisi olan bazı faktörler ortadan kayboluyor. Enerji krizini düşünüyorum. Tedarik zinciri darboğazları dediğimiz, yavaş yavaş uzaklaşan şeyleri düşünüyorum. Gelecek yıl ve ondan sonraki yıl için sahip olduğumuz tahmin, hedefe olmasa da gerçekten hedefe çok ama çok yaklaşıyor. Bu nedenle bir kontrol aşamasına geçtiğimizden eminim.

Enflasyon hedefimizi belirlerken ve para politikası kararlarımızı hedef alırken orta vadeli düşünmeliyiz. Ancak önümüze geleceklere de bakmalıyız."

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