Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ne kadar, yüzde kaç oldu? (2023 ECB eylül ayı faiz kararı)

EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?



Avrupa borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ECB'nin faiz kararının yanı sıra karar sonrası Lagarde'ın yapacağı açıklamalar da yatırımcıların odağında bulunuyor.



Enflasyon ve resesyon ikileminin devam ettiği Avrupa'da açıklanan veriler, ekonomik aktiviteye dair olumsuz sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin bugün politika faizini yüzde 70 ihtimalle 25 baz puan artırması öngörülüyor.



Ayın başından bu yana Banka'nın yaklaşık yüzde 40 ihtimalle faiz artışına gideceği fiyatlanıyordu.



Analistler, ECB'nin faiz kararının ardından Lagarde'ın yapacağı açıklamalarda, Banka'nın önümüzdeki süreçte nasıl adımlar atacağına yönelik ipuçlarının aranacağını kaydetti.