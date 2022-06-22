Avrupa uçuşlarında gecikmeler arttı

Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve hava sahası yoğunluğu nedeniyle başta Türk Hava Yolları (THY) olmak üzere tüm havayollarının Avrupa uçuşlarında gecikmeler yaşanıyor.



Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Avrupa havalimanlarında yaşanan personel eksikliği ve hava sahası yoğunluğu Avrupa Hava Sahası'nda oluşan tehirler önceki haftalara göre süre olarak yaklaşık 4 kat arttı. Tüm havayollarının maruz kaldığı bu tehirleri azaltmaya çalışıyoruz. Anlayışınıza arz ederiz" dedi.