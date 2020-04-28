Bakan Albayrak: 6 milyar liralık kredi borcunu öteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilere yönelik olarak 6 milyar liralık kredi borcunun ötelenmesi imkanını sağladıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı 28.04.2020 - 14:12

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, çiftçilerin borçlarının 6 ay ertelendiğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Albayrak çiftçilerin yanında olduklarını ve Mayıs, Haziran aylarında vadesi gelen hazine destekli kredi geri ödemelerini 6 ay ertelediklerini söyledi. 

Bakan Albayrak yaklaşık olarak 6 milyar liralık borcun öteleneceğini açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şöyle:

Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

Bugün geldiğimiz noktada, Covid-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.

Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun."

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