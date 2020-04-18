Bakan Albayrak esnaf ve sanayicilere sağlanan kredi miktarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, kamu bankalarından esnaflara 10.8 milyar, sanayicilere ise 59,6 milyar lira kredi sağlandığını bildirdi.

ntv.com.tr 18.04.2020 - 16:19

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının verdiği kredilere ilişkin bir açıklama yaptı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kamu bankalarımız ile esnafımıza ve sanayicimize sağladığımız desteklerde hız kesmiyoruz. Esnafımıza tahsis ettiğimiz finansman Paraf Ticari ile birlikte toplam 10 milyar 836 milyona, sanayicimize sağladığımız destek ise 59 milyar 62 milyon TL’ye ulaştı."

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