Bakan Albayrak: 100 milyar TL'lik destek paketi iş dünyası ile istişare ile oluşturuldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir süreç. Suyun derinliğini hala bilmiyoruz. Türkiye olarak sağlık ve ekonomi boyutunu çok yakından takip ediyoruz. Çok hızlı adımlar atmamız gereken bir süreç. Nakit sıkışıklığına 3 aylık pencere açtık. 3 aylık dönemde piyasada 50-60 milyar TL likidite olacak" dedi.

Anadolu Ajansı 19.03.2020 - 15:34

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Bakan Albayrak 'Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak özetle şunları söyledi;

"100 milyar TL'lik destek paketi iş dünyası ile istişare ile oluşturuldu.

Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık. Belirlenen sektörler 3 ay likidite olarak desteklenecek. Likidite yanında teminat açığı sorununa da çözüm var.

Emekli maaşının artırılması 650 bin kişiye destek verdi.

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız.

Belirlediğimiz sektörler stopaj, SGK primleri, KDV ödemelerini ertelememiz ciddi likidite sağlayacak. 50-60 milyar TL likidite rahatlama sunacak.

Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

İlk çeyreği beklentiler üzerinde bir büyüme ile kapatacağız.

Büyüme ve enflasyon hedeflerinde bir sıkıntı görmüyoruz. 

Böyle bir küresel sürece en güçlü giren ülkelerdeniz. Ekonomide senkronize adımların avantajını yaşıyoruz. Piyasaları bu süreçten en az etkilenen ülke Türkiye. Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum. Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak.

Avrupa'da iş coronadan korku pandemisine geçti.

Dikkatli ve tedbiri elden bırakmadan ilerleyeceğiz. Sokağa çıkma yasağı gibi bir durum söz konusu değil.

Bu paket süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu.

İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak.

Dünya ekonomik olarak farklı bir iklime doğru gidiyor. Toplum bu süreci birlik içinde aşacaktır.

Ödeme zincirinin kırılmaması için kurumlar çalışıyor. İlk çeyrekte cari açık vermeden büyümeyi başardık. Maliye politikası elimizde, gerekirse kullanılır.

Petroldeki düşüşle enflasyonda bir endişe taşımıyoruz."

VİRÜS ZARARINA KARŞI 19 MADDELİK EKONOMİ PAKETİ-VİDEO

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