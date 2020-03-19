Bakan Albayrak: 100 milyar TL'lik destek paketi iş dünyası ile istişare ile oluşturuldu

Bakan Albayrak 'Anadolu Ajansı Özel Yayını'nda değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak özetle şunları söyledi;

"100 milyar TL'lik destek paketi iş dünyası ile istişare ile oluşturuldu.

Olası nakit sıkışıklığı için 3 aylık bir pencere açtık. Belirlenen sektörler 3 ay likidite olarak desteklenecek. Likidite yanında teminat açığı sorununa da çözüm var.

Emekli maaşının artırılması 650 bin kişiye destek verdi.

İstihdam için kısa çalışma ödeneği esnetilebilir. İhtiyaç dahilinde kılcal damarlara dokunacağız.

Belirlediğimiz sektörler stopaj, SGK primleri, KDV ödemelerini ertelememiz ciddi likidite sağlayacak. 50-60 milyar TL likidite rahatlama sunacak.

Özel durumlar dışında kamuda evden çalışma hazırlığı yok.

İlk çeyreği beklentiler üzerinde bir büyüme ile kapatacağız.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında, Muhtasar (İşyeri kira, serbest meslek ve ücret ödemelerinden yapılan vergi kesintileri) ve KDV beyannameleri ile SGK prim hizmet belgelerine ait Nisan, Mayıs, Haziran ödemelerinin ertelenmesinden yararlanan sektörler pic.twitter.com/J9gwiJD7c0 — T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) March 19, 2020

Büyüme ve enflasyon hedeflerinde bir sıkıntı görmüyoruz.

Böyle bir küresel sürece en güçlü giren ülkelerdeniz. Ekonomide senkronize adımların avantajını yaşıyoruz. Piyasaları bu süreçten en az etkilenen ülke Türkiye. Ben, beklenti olarak Türkiye ekonomisinde şu an için bir risk görmüyorum. Şu anda bütçe riski yok, Türkiye ekonomisi bu süreçten en pozitif çıkan ülke olacak.

Avrupa'da iş coronadan korku pandemisine geçti.

Dikkatli ve tedbiri elden bırakmadan ilerleyeceğiz. Sokağa çıkma yasağı gibi bir durum söz konusu değil.

Bu paket süreçten etkilenen tüm kurumlara bir can suyu.

İhracat ve turizmde gerekirse yeni paketler olacak.

Dünya ekonomik olarak farklı bir iklime doğru gidiyor. Toplum bu süreci birlik içinde aşacaktır.

Ödeme zincirinin kırılmaması için kurumlar çalışıyor. İlk çeyrekte cari açık vermeden büyümeyi başardık. Maliye politikası elimizde, gerekirse kullanılır.

Petroldeki düşüşle enflasyonda bir endişe taşımıyoruz."

VİRÜS ZARARINA KARŞI 19 MADDELİK EKONOMİ PAKETİ-VİDEO