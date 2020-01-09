Bakan Albayrak açıkladı: Çiftçilerin kredi borcuna yapılandırma

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sivas'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Albayrak, "Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri devam eden üreticilerimize yapılandırma imkanı getiriyoruz. Çiftçilerimizin Ziraat Bankası'ndan kullandığı kredilerin tümü için önemli bir müjde" açıklaması yaptı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:



"2019'u beklentilerin ötesinde bir performansla kapattık.



Türkiye 2019'un son çeyreğinde yüzde 5 büyüyecek.



Kur saldırısından bu yana Türk Lirası yüzde 10 değer kazandı.



2019 yılında yüzde 0,5'lik pozitif büyümeyi yakalayacağız.



2020'de enflasyon ve faizde kalıcı tek haneyi göreceğiz."

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