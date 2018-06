Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak İstanbul'da konuştu.



ENERJİ BAKANLIĞI, 2 MİLYON TL'Yİ AİLE BAKANLIĞI'NA TESLİM ETTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir süredir şehit ailelerine yardım kampanyası yürütüyordu. O kampanya sona erdi ve toplanan 2 milyon lira şehit ailelerine ulaştırılmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na teslim edildi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından satır başları şöyle:



"Şehit aileleri gurur ve hüznü bir arada yaşarlar. Peygamberden sonra en üst makam olan şehitlik mertebesi her kula nasip olan bir makam değildir. Şehit olmak herkesin kaldırabileceği bir yük değildir, bunu da bilmek gerekir. Bizler ölürsek şehit, kalırsam gazi olurum diyen bir anlayışa sahibiz.



Şehitlerimiz bayrağımız göklerden hiç inmesin birliğimiz ve kardeşliğimiz hiç bozulmasın canlarını feda ettiler. Etmekten de hiç sakınmadılar. 15 Temmuz şehitler köprüsündeki her bir şehidimiz kutup yıldızıdır. Biz her zaman onlara bakıcak ve büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.



"BİZİM KUTSALIMIZA EL SÜREMEZSİNİZ"



Biz millet olarak bu toprakların bin yıldır sakinleriyiz. Hüzünlerimizde mutluluklarımızda bu toprakların menbaayla olur. Bizi bölmeye bizi terörle sınamaya kalkanlar şunu iyi bilmesi lazım. Bizim kutsallarımıza el süremezseniz.

Huzur içinde bir Ramazan geçiriyorsak kahraman şehit ve gazilerimiz sayesindedir. Bizlerin en büyük gayesi onların aziz hatıralarına sahip çıkmaktır. Sizler bu milletin bu toplumun başının tacısınız. İşte bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar ailesi olarak her zaman bir dayanışma içerisinde olduğumuzu gösterdik. Ve aynı zamanda bir beraber olduğumuzu göstermek için bir kampanya düzenledik."