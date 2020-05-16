Bakan Ersoy: Galataport dünyanın örnek gösterilen liman operasyon merkezlerinden biri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da NTV ekibinden Merih Ak'ın sorularını yanıtladı.

Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları;

"Bodrum Kalesi A'dan Z'ye restore edildi. Surda yeni yerler keşfedildi, restorasyondan geçirdik. Haziran sonunda restorasyonu tamamlayıp ziyarete açacağız.

Önceki tanıtımlar virüs sonrası çıkışımızı hızlandıracak. Yoğun turist gelen ülkelerdeki gelişmeleri izliyoruz.

(İlk açılacak ülkeler) Asya trafiği sanki açılabilir gibi gözüküyor. Çin, Güney Kore gibi birçok ülkede düzelmeler hızlı şekilde var. Onlar sanki öncelikli açılacakmış gibi. Avrupa ülkelerinde çok ciddi düzelmeler var. Haziran ortalarından sonra dış turizm trafiği başlar.

"DÜNYADA İLK OLDU, AB DE BENZER BİR ÇALIŞMA YAPMA KARARI ALDI"



Covid-19 sürecinde otelleri kapatmadık, hava ve kara trafikleri durdurulduğu için tesisler kendileri kapatmak zorunda kaldı. Genelgeler ve kriterler konusunda gerekli adımları attık. Güvenli algısının tamamen sağlanması gerekiyor. Bunun için de detaylı bir sertifikasyon programı başlattık. Dünyada ilk oldu, AB de benzer bir çalışma yapma kararı aldı.

Sertifikasyon programı düzenli denetimi içeriyor. Denetim, eğitim, maske ve mesafe kurallarını içeriyor. İşletmelerin sertifikasyonu olup olmadığı görülebilecek. Denetimi içeren bu programa gönüllü işletmeler katılacak.

Kurallara ilaveler de gelebilir, azaltmalar da olabilir. Haziran başında test merkezleri açılacak.

Bir terslik olmazsa 28 Mayıs gibi iç turizm hareketiyle inşallah turizm başlar.

Verilere göre yurtiçi uçuşlar mayıs sonunda başlayabilir.

"GALATAPORT DÜNYANIN ÖRNEK GÖSTERİLEN LİMAN OPERASYON MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Türkiye'ye ağırlık olarak hizmet veren 4-5 kruvaziyer operatörü var. Bunlar büyük kısmını gerçekleştiriyorlar. Virüs geçip ortam netleşene kadar operasyonlarını durdurdular. Sanki Ağustos Temmuz'u bulur gibi düşünüyoruz başlaması. Onlar da bir an önce başlatmak istiyorlar. İlk kruvaziyer 5 Nisan gibi yanaşacaktı ama ertelemek zorunda kaldılar. Bir kere İstanbul yeni havalimanından sonra sayılı hatlarından biri haline geldi. Varış ve hareket noktası olarak önemli merkezlerden biri haline geldi. Sınırsız slotun olduğu ortamda onlar için geçerli bir ekonomik ortam oluşuyor. 2020'den itibaren talep artışı var. Bizim öngörümüz her sene misliyle artacağı ve 2022 itibariyle yeni bir kruvaziyer limanına ihtiyaç duyulacak. Galataport ihtiyacı karşılayamayacak hale gelecekti ve 2022 itibariyle yeni bir port açmamız gerekiyordu ama inşallah sezon sonuna doğru hızlı bir ivmenin görüleceğini düşünüyorum. Galataport dünyanın örnek gösterilen liman operasyon merkezlerinden biri. Sadece turistlere değil yerel halka da hitap ediyor. İstanbul’un cazibe noktalarından biri haline geliyor.

İSTANBUL'UN YENİ ROTASI: BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU



Galataport dan başlayarak AKM'ye giden bir kültür yolu planladık bu program dahilinde atlas pasajı planlamamız var. Türkiye’nin ilk sinema müzesini hayata geçireceğiz. Modern bir salon yapıyoruz. inanılmaz güzel bir şekilde restore edildi. Eylül ayı itibariyle türk filmlerinin galalarını orada gerçekleştireceğiz. Galataport’dan çıktığınız zaman sizi Galata Kulesi'ne bağlıyoruz. Bir müze halinde gözlemleyeceksiniz. Galata Kulesi cazibe noktalarına yönlendirme merkezi olacak. Galataport dan çıkan bir insan yürüyerek Galata Kulesi'ne o yolu izleyerek eski Beyoğlu Evlendirme Dairesi oradan da geçerek oradan Beyoğlu'na bağlanacak. İçerde çok amaçlı bir salon 7 Haziran itibariyle yetiştiriyoruz. Oradan devam ettiğiniz zaman emek sinemasıyla görüşüyoruz oradan da devam ettiğiniz zaman AKM Kültür Sokağı. Altındaki uzun bir aşağı doğru inen bir yol var. Orayı da kültür sokağı haline getiriyoruz.

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