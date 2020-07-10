Bakan Karaismailoğlu açıkladı: YHT'de hedef 5 bin 500 kilometre

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Yarın açılışı yapılacak olan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'ne değinen Karaismailoğlu, "Bu proje hayata geçtiğinde bölge ve turizm çok gelişecek. Buraların turizme kazandırılması çok önemli" dedi.



Bakan, "Terör örgütü bu yatırımların yapılmasını hiç istemedi. Güvenlik güçlerimiz izin vermedi. Yarın bir tanesini açıyoruz, önümüzdeki günlerde de büyük projeler var" diye konuştu.

Demiryolu projelerine ilişkin bilgi veren Karaismailoğlu, şunları söyledi:



"Çok önemli projelerimiz var. Samsun-Sivas arasındaki hattı yeniledik. Karadeniz'i Anadolu'ya açtık. Çin'den ülkemize lojistik seferler düzenleniyor. Eski hatların yenilenmesi çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yıl içerisinde Ankara-Sivas hattını faaliyete geçireceğiz. Ankara-İzmir hattını da 2023'te bitirmeyi planlıyoruz.



Amacımız en kısa zamanda, önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde YHT hattımızı 5 bin 500 kilometreye çıkarmak. Salgın döneminde bile yatırımlardan hız kesmiyoruz. Önümüzdeki günler demiryolu için büyük bir atılım yılı olacak. Lojistik için demiryolu çok önemli. Önümüzdeki günlerde güzel haberler alacağız."