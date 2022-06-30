Bakan Kirişci duyurdu: Buğday ve arpa alım fiyatında değişiklik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TMO alım fiyatlarının ton başına buğdayda 400, arpada 200 lira artırılmasına, hububat alım primlerinin temmuzdan itibaren ödenmesine karar verildiğini ifade etti.

Haberler - NTV Haber 30.06.2022 - 14:57

Bakan Kirişci duyurdu: Buğday ve arpa alım fiyatında değişiklik

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2022 buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı

2022 buğday ve arpa alım fiyatı açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı , sosyal medya hesabından 2022 dönemi hububat alım fiyatlarındaki değişikliğe ilişkin açıklama paylaştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TMO, buğday alım fiyatını ton başına 400 TL artırdı. Arpa alım fiyatı ise ton başına 200 TL artırıldı.

Ürünlerini 1 Eylül'e kadar TMO'ya satan çiftçilere buğday için ton başına 1000 TL, arpa için ton başına 500 TL prim verilecek."

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