Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'daki 11'inci Büyükelçiler Konferansı'nda, bakanlığın çevre ve şehircilik alanındaki faaliyetleri ve gelecek vizyonunu paylaştı.Taşınmaz edinmek isteyen yabancı yatırımcılar için süreçleri kolaylaştırdıklarına dikkati çeken Kurum şunları söyledi:



"Özellikle 2018 yılında tüm zamanların en büyük yabancı gayrimenkul yatırımı yapıldı. İlerlemeye baktığımızda 2019 sonunda, yabancılara yapılacak satışların 2018 yılını çok daha geride bırakacağını, yeni bir rekora imza atacağımızı düşünüyoruz."



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bakanlığa yurt dışı teşkilatı kurma yetkisi verildiğini hatırlatan Kurum, bu sayede küresel yatırımcıların Türk pazarını ve yatırım ortamını tanımalarına yardımcı olacak mekanizmaları daha da geliştirmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Kurum ayrıca, TOKİ'nin son 17 yılda 860 bin konut ürettiğini, sosyal donatılar, ibadethaneler, parklar ve kültür merkezleri dahil edildiğinde 1 milyonun üzerinde bağımsız birim yapma başarısı gösterdiğini ifade etti.



TOKİ'nin Endonezya, Sri Lanka, Pakistan ve Somali'de konutları, hastaneleri, misafirhaneleri, spor salonlarını hizmete açtığını dile getiren Kurum, müteahhitlerin başta Afrika olmak üzere pek çok ülkede inşaat yapmalarının önünü açmak için, TOKİ öncülüğünde kapsamlı bir çalışma ve araştırma yaptıklarını söyledi.

BM'YE "ÇIKMA" BAŞVURUSU

İklim değişikliği konusunun en önemli konulardan biri olduğunu dile getiren Kurum, bu değişikliğin etkilerinin yakından hissedildiğini söyledi. Bakanlık olarak iklim değişikliğiyle ilgili kararların alındığı uluslararası süreçlere en etkin, en aktif şekilde katıldıklarını aktaran Kurum, bu anlamda aralık ayında Şili'de düzenlenecek 25'inci Taraflar Konferansı'nın çok önemli olduğunu ifade etti.

Konferansın en önemli gündem maddesinin Türkiye'nin kendine özgü pozisyonunun artık açıklığa kavuşması olacağını belirten Kurum, "Bu nedenle ilgili kurumlarımızla yaptığımız istişareler sonucunda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Ek-1 listesinden çıkarılma talebimizi sekreteryaya ilettik. Bu konuda siz değerli büyükelçilerimizin görev yaptığınız yerlerde, ilgili muhataplarınızla yapacağınız görüşmeler son derece mühim. Çünkü ülkemize ciddi anlamda yapılan haksızlık var." diye konuştu.

SALDA GÖLÜ'NE MİLLET BAHÇESİ

Bakan Kurum, özellikle tabiat harikası doğal alanları korumak için önemli projelere imza attıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla en son Salda Gölü ve çevresinin Özel Çevre Koruma bölgesi ilan edildiğini hatırlatan Kurum, "Burayla alakalı millet bahçesi projemizi de o alanda gerçekleştireceğiz. Gölün kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya müsaade etmeyerek, o doğal güzellikleri ön plana çıkaracak projeyi yapacağız. Kıyı kenar çizgisinin arkasında kalan alanlarda vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarını gidecekleri alanların dışında hiçbir yapılaşmaya, betonlaşmaya, asfaltlaşmaya izin vermeden bu projeyi yapıp tüm dünyaya ülkemizdeki Salda'nın, Saldivlerin o doğa harikasını gelecek nesillere aktaracak çok önemli projeyi de hayata geçirmiş olacağız." şeklinde konuştu.