Bakan Nebati: Enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi başaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı ek bütçesine ilişkin sunum yaptı.



Bakan Nebati, yaptığı sunumda, kamu maliyesinin dünyada yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen ekonominin en güçlü taraflarından biri olmaya devam ettiğini, bugüne kadar mali disiplinden hiçbir zaman taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini dile getirdi.



Nebati, 2022 yılı bütçe hedef ve tahminlerinin, 2021 yılının ikinci yarısındaki makroekonomik görünümden hareketle belirlendiğini ancak dünyada hızla yükselen enflasyon, tedarik zincirleri ve lojistik alanındaki sıkıntılar, emtia fiyatlarındaki rekor seviyelerle jeopolitik gerginliklerin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de makroekonomik görünüm ve varsayımlarda değişimlere yol açtığını kaydetti. Bakan Nebati, bu gelişmeleri de hesaba katarak bütçedeki gelir tahmini ve ödenekleri artırdıklarını, vatandaşları odağına alan bir ek bütçe teklifi hazırladıklarını ifade etti.



Küresel ekonominin 2020 yılında 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük daralmasını yaşadığını, salgının yaraları tam sarılamadan enflasyonun tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirten Nebati, Rusya-Ukrayna savaşının ise devam eden küresel sorunları daha da derinleştirdiğini, enflasyonun birçok ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi.



Bakan Nebati, bazı küresel ekonomik verileri sıralayarak, "Küresel ölçekte enflasyon oranlarının yükseldiği, hayat pahalılığının yaşandığı, finansal koşulların sıkılaştığı, büyümelerin yavaşladığı ve uluslararası ilişkilerde tansiyonun yükseldiği bir dönemden geçmekteyiz. Küresel ekonomiye entegre olmuş Türkiye ekonomisi de bu zorlu şartlardan doğal olarak etkilenmektedir. Özellikle, bizim gibi enerji ithalatçısı ülkeler maliyet şoklarına maruz kalmaktadır." değerlendirmelerinde bulundu.



Türkiye'nin başarılı büyüme verilerine imza attığını dile getiren Nebati, "Büyüme oranı kadar büyümenin dengeli bir görünüme sahip olmasını da açıkçası değerli buluyoruz. Ekonomimiz ilk çeyrekte yüzde 7,3 büyümüş, büyümeye iç talebin katkısı 3,9, dış talebin katkısı ise 3,5 puan olmuştur. Üretim kapasitesini ve büyüme potansiyelimizi yukarı çeken makine teçhizat yatırımları 2019 yılının son çeyreğinden itibaren, 10 çeyrektir kesintisiz büyümektedir. Öncü göstergeler ekonomik aktivitedeki olumlu görünümün devam ettiğine işaret etmektedir." şeklinde konuştu.

"CUMHURİYET TARİHİNİN İHRACAT REKORU"



İhracatın arka arkaya rekorlar kırdığına işaret eden Nebati, şöyle devam etti:



"2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Bugün Türkiye ihracatta, hem ülke hem ürün çeşitliliğini sürekli artırmaktadır. Halihazırda 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığımız ürün sayısı 2002'de 9 iken 51'e; ülke sayısı da 2002'de 8 iken, 49'a yükselmiştir. Diğer yandan 2021 yılında ülkemiz turizmde dünyadan aldığı payı yüzde 2,8'e çıkarmıştır. Bugün turizm gelirleri salgın öncesi seviyelerine oldukça yaklaşmıştır. Başta enerji olmak üzere artan küresel emtia fiyatları ithalatımızın yüksek seyretmesinde ana belirleyici olmuştur. Neticede 2021 yılında 13,7 milyar dolara gerileyen cari işlemler açığı, Nisan ayı itibarıyla yıllık 25,7 milyar dolar olmuştur. Ancak, enerji hariç değerlendirildiğinde cari işlemler dengesi Nisan ayında yıllık 35,2 milyar dolar fazla vermiştir. Bu sonuç Türkiye Ekonomi Modeli'nin çıktısıdır."



"ENFLASYON HEM BİZİM HEM DE DÜNYANIN BÜYÜK BİR DERDİ"



Enflasyonun hem Türkiye'nin hem de dünyanın büyük bir derdi olduğunu vurgulayan Nebati, "Ülke olarak geçmişte enflasyondan çok çektik. İktidara geldiğimiz andan itibaren enflasyonla mücadele ettik ve başarıya ulaştık. Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın fiyat artışlarından daha az etkilenmesi için azami çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.



"MALİ DİSİPLİNE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"



Bakan Nebati, 2022 yılı başından itibaren asgari ücreti vergi dışı bırakarak reform niteliğinde bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Böylece asgari ücret üzerindeki gelir ve damga vergisini kaldırmış olduk. Ayrıca, tüm ücretlilerin asgari ücrete isabet eden ücretlerinden de vergi alınmamasını sağladık. Bu düzenlemeyle 21 milyona ulaşan çalışanlarımızı bu kapsama aldık. Tarımsal destekleme ödemelerinden gelir vergisini kaldırarak çiftçimizi destekledik. Burada da yaklaşık 3 milyon çiftçimizi kapsadık. Basit usule tabi 850 bin esnafımızın kazançlarını vergiden istisna ettik. Sadece bu 3 düzenleme ile yaklaşık 25 milyon vatandaşımıza dokunduk." diye konuştu.



Vatandaşın vergilerinin artık faize değil, hizmete gittiğini vurgulayan Nebati, önceki dönemlerde toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize harcanırken, bu yıl toplanan her 100 liralık verginin yalnızca 15 lirasının faize ödenmesinin öngörüldüğünü bildirdi.



Bakan Nebati, 2022 yılı ek bütçesine ilişkin verileri sıralayarak, "Önümüzdeki dönemde de mali disipline kararlılıkla devam edeceğiz. Maliye politikamızı şeffaf, seçici ve hedef odaklı bir anlayışla uygulayarak işçimiz, esnafımız, çiftçimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve reel sektörümüzün ihtiyaçlarını gözetmeye devam ederek uygulayacağız." dedi.



Nebati, 2022 yılı ek bütçesinin ülkeye ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

