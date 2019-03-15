Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde başlatılan İstihdam Seferberliği kapsamında, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 'İstihdam Seferberliği 2019 İstanbul Buluşması' gerçekleştirildi. Etkinliğe Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve İstanbul iş dünyası temsilcileri katıldı.



"İSTANBUL'DA 520 BİNİ AŞKIN İŞ VERENİMİZ VAR"



Türkiye'nin potansiyeli yüksek ve insan gücü bakımından çok güçlü bir ülke olduğunu dile getiren Bakan Selçuk, "Türkiye'nin sahip olduğu gerçek potansiyeli ortaya çıkarabilirsek dünyanın 10 güçlü ekonomisinden biri olmaması elden bile değil. Bunu yapabilmemiz çok mümkün. İstanbul, kadim medeniyetimizin başat şehri olmasının yanı sıra ekonomide, ticarette ve ürettiği katma değerle de sanayimizin lokomotif şehirlerinden biri olmaktadır. İstanbul, kuşkusuz bu günlere işçilerimizin, sanayicilerimizin ve iş insanlarımızın emeğiyle gayretiyle ve girişimci ruhu ile geldi. Burada 520 bini aşkın işverenimiz var. Cumhurbaşkanımıza verilen 2,5 milyon işçi sözü için yaklaşık 900 bini İstanbul'a ait. Kaba bir hesapla 520 iş veren olarak herkes 2'şer işçi istihdamını sağlarsa bu sayı hayli hayli aşılıyor" dedi.

"SON 16 YILDA İŞ VERENLERİN GİRİŞİMCİ RUHUYLA TÜRKİYE, 3,5 KAT BÜYÜDÜ"

Son 16 yılda işverenlerin girişimci ruhuyla, azmiyle cesaretiyle ve çalışkanlığıyla Türkiye'nin 3,5 kat büyüdüğü ifade eden Bakan Zümrüt Selçuk, "Bu iş verenlerle oldu. Bu süreçte uygulamaya koyduğumuz reformlarla iş yapma kolaylığı bakımından da dünyada 43'üncü sıraya kadar yükselttik. 2002 yılında 720 bin olan sigortalı çalıştıran iş yeri sayımız 1,9 milyona, aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 22,3 milyona yükseldi. Aynı dönemde İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlanan kişi sayımızda 3,1 milyona ulaştı" şeklinde konuştu.



"TÜRKİYE, 8,3 MİLYON KİŞİYE İLAVE İSTİHDAM SAĞLAYARAK AB ÜLKELERİ ARASINDA İLK SIRADA YER ALDI"



Bakan Selçuk sözlerine şöyle devam etti: "İstihdam seferberliğini burada konuşuyoruz. Başta AB olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007'den sonra küresel krizin yıkıcı etkileri yaşarken ülkemiz, küresel krizden bu yana yaklaşık 8,3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. 2018'in İŞKUR verilerine baktığımız zaman, geçen yılın ilk 2 ayına göre işe yerleştirme oranlarımız yüzde 10 oranında daha iyi durumda. Diğer bütün verilerde trende çok güzel gidiyor. İnşallah Ocak 2019 yılında daha yüksek istihdamla tamamlayacağız. Zaten işverenlerin 2,5 milyon istihdam sözünü gerçekleştireceğine inanıyoruz."



2016'da başlatılan asgari ücret desteğinin bu sene de devam ettiğini belirten Bakan Selçuk, "Bu sene asgari ücret desteğinde artı oluşturduk; geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulanmıştı, bu sene destek 12 ay olarak uygulanacak. Ek olarak 500 ve üzeri çalıştıranlara 101 lira, daha küçük işletmelere asgari ücret desteğimizi arttırarak 150 lira destek veriyoruz. Şu anda 18 ayrı teşvik ve uygulamamız mevcut. Bu 18 ayrı teşvik ve uygulamamızdan 1,7 milyona yakın işverenimiz, 11 milyondan fazla sigortalımız hali hazırda destek alıyorlar. Verdiğimizi pirim teşviklerini hayata geçirdiğimiz 2004 yılından bu yana işverenlerimiz 149 milyar TL'lik destek sağladık. 2019 İstidam Seferberliği'nde İstanbul'un lider şehir olarak gerçekleştireceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

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