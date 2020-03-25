Bakan Selçuk: En düşük emekli aylığı 1500 TL oldu (Bayram ikramiyesi açıklaması)

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emeklilerimize verdiği müjde kanunlaştı. Artık en düşük emekli aylığı 1500 TL. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı olsun. Korona virüs tedbirleri kapsamında TBMM Genel Kurulunda kabul edilen düzenleme çerçevesinde, Kısa Çalışma Ödeneği şartlarını kolaylaştırarak, 600 günü 450'e, 120 günü de 60 güne indirdik. Çalışanımızı, işverenimizi ve istihdamı koruyacağız” ifadelerine yer verdi.

'ERKEN BAYRAM İKRAMİYESI SÖZÜ KANUNLAŞTI'



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emeklilere verdiği erken bayram ikramiyesi sözünün de kanunlaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, Twitter'dan verdiği mesajda, "Emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyelerini nisan ayında ödüyoruz. Emeklilerimize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerini kullandı.