Bakan Selçuk: Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz" dedi.

İHA 02.04.2021 - 11:19

Bakan Selçuk: Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini yineledi. Bakan Selçuk, “Nakdi ücret desteği ödemelerini 9 Nisan’da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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