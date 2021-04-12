Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak

Bakan Karaismailoğlu, kent içi raylı sistem projelerinin sayısını her geçen gün artırdıklarını belirterek, şunları söyledi:



"Şu anda, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep olmak üzere, ülke genelinde 12 ayrı şehirde toplam 811,4 kilometrelik kent içi raylı sistemimiz bulunmaktadır. Bu hatların 312 kilometresini bakanlık olarak biz yaptık. Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 312,2 kilometrelik raylı sistem hatlarında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam eden toplam 11 metro hattımızın toplam uzunluğu da 147 kilometreyi aşmaktadır."



Karaismailoğlu, İstanbul'a 80 kilometreden fazla kent içi raylı sistem kazandırdıklarını, yapımı devam eden metro hatlarının toplam uzunluğunun ise 91 kilometre olduğunu bildirdi.



8,4 kilometre uzunluğunda, 7 istasyona sahip



Bakan Karaismailoğlu, bugün inceleme yaptıkları 8,4 kilometrelik Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının da büyük bir ihtiyacı gidereceğini söyledi.



Tamamlandığında saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını dile getiren Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi:





"Bakırköy sahilden başlayan projemiz, Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere 7 adet istasyona sahip olacaktır. İstasyonlarımızın çevresinde meydanlar oluşturarak, şehir planlaması açısından da önemli bir adım atmış olacağız. Bu meydanlar istasyonların oluşturacağı hareketlilik nedeniyle kısa sürede hem ticari hem de sosyal açıdan gelişen noktalara dönüşecekler. Hattımız yoğun yerleşim alanlarının altında zor bir bölgeden geçmektedir. Bugün itibarıyla bütün sorunlar çözülmüş, çalışmalar hızla devam etmektedir."



Karaismailoğlu, metro inşaatının tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sının, istasyon betonarme işlerinin yüzde 47'sinin ve ray serimi işlerinin yüzde 25'inin tamamlandığını, toplam fiziki ilerlemenin yüzde 62 olduğunu anlattı.



Projeyi, 2022 sonunda tamamlayıp halkın hizmetine sunmayı planladıklarını aktaran Karaismailoğlu, bu hattın diğer toplu taşıma modlarıyla, Bağcılar-Kayaşehir, Yenikapı-Atatürk Havalimanı, Yenikapı-Kirazlı, İkitelli-Ataköy metro hatlarıyla ve Marmaray ile birbirine bağlanacağını söyledi.