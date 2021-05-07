Baklavacıya 'tam kapanma' etkisi: Satışlar yarı yarıya düştü

Tuğba Öztürk / ntv.com.tr

Türkiye bu yıl da Ramazan Bayramı'nı corona virüs kısıtlamalarıyla birlikte yaşayacak.



Yaklaşık 3 haftalık kısıtlama kararının öncesinde uygulanan toplu iftar yasaklarıyla birlikte düşen baklava ve tatlı satışlarının Ramazan Bayramı'nda da uygulanacak 'kapanma' ile daha da düşmesi bekleniyor. Esnaflar da alışılan bayram yoğunluğunun görülmediği belirtiliyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, pandemi gölgesinde geçecek bayramın baklava satışlarına etkisini ntv.com.tr'ye değerlendirdi.

TEPSİ TEPSİ DEĞİL PAKET PAKET



Bayram döneminde bir tepsi baklava alan normal bir aile bu pandemi döneminde paket almaya yöneliyor.

İnsanların eski alışkanlıklarının olmadığını ve kısıtlama etkisiyle de misafir ağırlanmayacağını belirten Bayrakçı, ''Önceden baklavayı büyük büyük tepsilerde satıyorduk. Şimdi gelen müşteri tatlısını paketle alıyor. Bu da esnafın satışlarını etkiliyor'' dedi.

YARIYA YARIYA DÜŞÜŞ

Yıldırım, ''Bizim sektörde bir sene boyunca biraz hareket olsun diye ramazan ayı beklenir. Bu sene maalesef beklenen olmadı. Umudumuz da başka bayramlara kaldı. Kısıtlamalardan dolayı satışlarımızda yaklaşık yüzde 50 oranında bir azalma var. Geçen sene bu kadar olmamıştı. Bu sene tam kapanmanın çok ciddi oranda etkisi oldu'' açıklamasında bulundu.

UMUTLAR KURBAN BAYRAMI'NA KALDI



Alınan kısıtlama kararlarının yanında salgın nedeniyle gelemeyen turistlerin de sektörü etkilediği belirten Yıldırım, ''Satış olarak bakarsak bu sene bayramı bir bayram gibi geçirmeyeceğiz. Umudumuz Kurban Bayramı'na kaldı'' dedi.



PAKET SERVİS ARTIŞI DA ETKİ ETMİYOR



Pandemi öncesi paket servis satışları her ne kadar yüzde 100 artsa da bu durumun beklenen etkiyi yaratmadığını ifade eden Yıldırım, ''Pandemi öncesinde de paket servis satışları çok azdı. O yüzden tatmin edici bir satış sağlamıyor'' açıklamasında bulundu.



Tatlıcı esnafının pandemi döneminden yorgun ve hayal kırıklığı ile çıkacağını belirten Yıldırım, özellikle kira konusunda bir yardım talebinde bulundu.



''Bir senenin 9 ayını kapalı olarak geçiren bir işyerinden nasıl hala tam kira alınır'' diyen Yıldırım, ''Ramazan ayında bir iş yapmayı bekliyorduk ancak tam kapanma kararı alındı. En azından tam kapalı yerlerden yüzde 50 kira, yarı açık yerlerdenden de yüzde 30 kira alıyoruz diyebilirlerdi' ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'TE DE YARI YARIYA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Gaziantep Lokantacılar Kebapçılar Baklavacılar Tatlıcılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Bayrakçı da geçen seneye oranla bölgedeki satışlarının yaklaşık yüzde 50 oranında düştüğünü ifade etti.

Bayrakçı, ''Kapanma döneminde paket servisimiz devam ediyor. Ancak bu durum, esnafa kapasitelerinin oldukça altında bir girdi sağlıyor'' dedi.

İHRACATIN YARISINI PANDEMİ GÖTÜRDÜ

Pandemi nedeniyle Gaziantep'teki tatlıcı esnafının zor durumda olduğunu belirten Bayrakçı, ''Gaziantep 100'ün üstünde ülkeye baklava ihracatı yapıyor. İhracat belli noktada esnafa nefes aldırsa da durumu tam kapasiteye getirmiyor. Çünkü pandemi nedeniyle yaklaşık yüzde 50'lik bir kaybı biz ihracatta da yaşadık'' açıklamasını yaptı.