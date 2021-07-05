Bank of America’dan çalışanları için corona virüs aşısı kararı

Dünyanın en büyük 8’nci, ABD’nin ise JP Morgan’dan sonra en büyük bankası olan Bank of America (BofA), Birleşik Krallık’ta 19 Temmuz itibarıyla bütün corona virüs önlemlerinin kaldırılmasıyla ofise dönmeye hazırlanan çalışanları için yeni bir karar yayımladı.

BofA, Birleşik Krallık’ta ofise dönmeye hazırlanan çalışanlarının en az bir doz aşı olması gerektiğini açıkladı.

The Telegraph’ın haberinde, Wall Street bankasının 6 bin 500 çalışanının Birleşik Krallık genelinde ofislere dönmeye hazırlandığını ve aşı olmalarının zorunlu olduğunu bildirdi.

Bank of America, Eylül ayına kadar Birleşik Krallık’taki bütün çalışanlarının ofise geri dönmesinin beklendiğini belirtirken 19 Temmuz itibarıyla ofise dönen çalışanların dönüş eğitimlerini tamamlaması ve her gün sağlık anketi doldurması gerektiğini aktardı.

MORGAN STANLEY İKİ DOZ AŞI ZORUNLULUĞU GETİRMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda bir diğer Wall Street bankası Morgan Stanley, 12 Temmuz itibarıyla New York'taki ofisine aşısız çalışan ve müşterilerin girmesinin yasaklandığını bildirmişti.

Morgan Stanley, New York ofislerinde, corona virüse karşı iki doz aşı olmayan çalışanların evden çalışmaya devam edeceğini belirtmişti.

Morgan Stanley'nin CEO'su James Gorman da, “New York’ta restoranlara gidiliyorsa, ofise de dönülebilir” açıklamasında bulunmuştu.