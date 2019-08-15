Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları kapsamında, bankalardan kredi kullanan firma ve grupların bağımsız denetim raporu sunma zorunluluğunun başladığı 500 milyon TL'lik sınırın 100 milyon TL'ye düşürdü. BDDK kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın nisan ayında açıkladığı "2019 Yılı Yapısal Dönüşüm Adımları"ndan biri daha uygulamaya girdi. BDDK’nın bankaların kredi işlemlerinde zorunlu olan bağımsız denetim kapsamındaki limit düşürüldü. 500 milyon lira ve üzerindeki krediler için geçerli olan bağımsız denetim şartı 100 milyon liraya indirildi.

KREDİ MÜŞTERİ ALANI BÜYÜYECEK



BDDK, 19 Şubat 2019’da bankaların kredi işlemlerine ilişkin yönetmeliği değiştirmişti. Bankacılık sistemindeki mevcut riski 500 milyon lira ve üstünde olan müşterilerin, kredi tahsis aşamasında bankalara sunacağı belgelere ekleme yapmıştı. Bu kapsamdaki firma ve gruplardan, bağımsız denetimden geçmiş olmak üzere konsolide finansal tabloları ve bunlara göre hazırlanan analiz tablolarının alınması şartı gelmişti. Bu belgeler, kredi devam ettiği sürece yılda bir kez istenebilecekti.



BDDK, yeni bir yönetmelikle 500 milyon lira limiti 100 milyon liraya düşürdü. Limit değişikliği, bankalara kredi aşamasında ayrıntılı finansal bilgi sunmakla yükümlü reel sektör firması kapsamını genişletecek. Değişiklik, sektörde mali şeffaflığı artırarak sistemik risk oluşturabilecek büyüklükteki kredileri düzenleme kapsamına alacak.



Hazırlanan etki analizine göre, 500 milyon lira sınırına göre toplam kredilerin yüzde 33'ü bağımsız denetim kapsamına giriyordu. Limitin 100 milyon liraya çekilmesiyle ise oran, yüzde 47'ye yükselecek.