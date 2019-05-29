Ülke ekonomisine katkı sağlayan üretken bir toplumun temellerini atmayı hedefleyen Baraka, Ege Bölgesi'nden el dokuma, ipek-pamuk-viskon (kayın lifi) tekstil ürünleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinden el yapımı deri ayakkabılar, İç Anadolu ve Ege bölgesinden el yapımı deri çantalar, İç Anadolu'dan toprak, seramik ürünler ve takılar gibi ülkenin her bölgesinden ürünler tedarik ediyor.

DÖRDÜNCÜ MAĞAZA YOLDA

Bu yıl 5 yeni mağaza hedefliyor, dördüncü mağaza da yakın zamanda İstmarina AVM'de açılacak. Baraka'nın misyonunun bir parçası olarak kurgulanan Baraka Köyü ise mağazalardan birinin orada olmasının yanı sıra bir takım etkinlikler, tanıtımlar ve Workshoplar'ın düzenlendiği, açık hava toplantılarının yapıldığı veinsanların, doğayla iç içe verimli iş toplantılarını organize edebilecekleri, enfes Anadolu lezzetleri, organik çaylar ve bahçeden koparılan domates biberle keyif içinde kahvaltı edecekleri alakart restoranı içeren bir konsept.



E-ticaret sitesi mayıs ayında yeni versiyon ve tasarımı ile yayına alındı. 2019 yılı sonunda ve 2020 yılında Anadolu'da el yapımı üretim yapacak iki tesis kurmayı planlanıyor; böylece bir Anadolu markası olarak dünyada markalaşmak için yeterli üretim kapasitesine ulaşmış olacak. Ürünlerin tamamı el yapımı olduğundan, günde 4 adet ya da 5 adet üretilebiliyorsa, çok iyi üretim yapıldığı farz ediliyor.



Şu anda Katar'da mağaza açma faaliyetlerine start veren şirket, Avrupa ve Amerika'da pazar araştırmalarına devam ediyor. İngiltere İtalya ve Fransa gibi ülkelerdeki yatırımcılardan gelen yoğun talepleri değerlendiriyor.

YATIRIM BEDELİ 20 MİLYON TL



Bu yıl toplam yatırım bedeli 20 milyon TL civarında olacak. Hedefinde, ihracat ile birlikte toplamda 100 milyonluk bir ciroya ulaşarak, Anadolu'nun binlerce yıldır el yapımı ve organik olan bu üretim kültürünü dünyada yeni bir marka halinde pazara sunmak, ülkemize yeni bir marka kazandırmak. Binlerce insana bu sayede istihdam sağlıyor olmak ta bunun ayrı bir sevinci, sosyal sorumluluk hissi.

MARKAMIZ GELECEK VAAT EDİYOR



Baraka Yönetim Kurulu Başkanı Esra Yıldırım, yapmış olduğu açıklamada şunları söyledi;

"Baraka 2015 yılında, Beylikdüzü'nde cadde mağazası ve e-ticaret ile mağazacılık faaliyetlerine başlamıştır. Markamız, Anadolu insanımızın el sanatları ile ürettikleri doğal ürünlerin Türkiye'de ve dünyada satışını gerçekleştirmektedir. Böylece ülkemizde ölmeye yüz tutan el emeği ürünlerin üreticilerini destekleyerek tekrar can bulmasını sağlamakta ve ülke ekonomisine katkı sağlayan üretken bir toplumun temellerini atmayı hedeflemektedir.

Ürünlerimiz, Ege bölgesinden el dokuma, ipek-pamuk-viskon (kayın lifi) tekstil ürünleri, Güneydoğu Anadolu bölgesinden el yapımı deri ayakkabılar, İç Anadolu ve Ege bölgesinden el yapımı deri çantalar, İç Anadolu'dan toprak, seramik ürünler ve takılar gibi ülkemizin her bölgesinden tedarik edilmektedir.



2016 yılı aralık ayında 2. mağazamız Airport AVM'de açılmıştır ve faaliyetlerini sürdürmektedir.



Yeni bir marka olarak, ürünlerimizin doğallığını ve ilmek ilmek işlenen emeğini müşterilerimize anlatmanın zorluğunu çektiğimiz için ve orta vadeli ihracat hedeflerimize el emeği ile üretilen sınırlı sayıdaki ürünlerin cevap veremeyeceği öngörüsü ile ablam (ortağım) ile en büyük hayallerimizden biri olan sosyal sorumluluk projemizi Baraka Köyü tesisleri ile hayata geçirmeye karar verdik.



Projemiz kapsamında, Baraka Köylerinde, restoran, köy kahvesi, Baraka mağazası, geri dönüşüm ve hobi atölyesi, kütüphane ve üretim atölyeleri kurguladık.

Köyümüze gelen misafirler, Anadolu lezzetlerini tadabilecek, hobi atölyemizde geri dönüşüm ve tohum yetiştirme deneyimi yaşayabilecek, kütüphanemizden ücretsiz yararlanabilecek, Anadolu'nun geleneksel oyunlarını (ip çekme, halat yarışı, çuval yarışı, yumurta taşıma vb) oynayabilecek, el dokuma, toprak tornalarında üretim etkinliklerimiz ile markamız ürünlerini ve üretim yöntemlerini deneyimleyebilecekler ve açık hava sinemamızda Yeşilçam filmlerini izleyebilecekler.

İki kız kardeşin başarı öyküsü: Baraka Köyü

Buraya kadar olan kısmını Riva Baraka Köyü projemiz ile 2018 yılı ağustos ayında hayata geçirdik. 2019 yılı mayıs ayında tesisimizin içine mağazamızı açtık.



Projemizin devamında, 2020 yılı sonuna kadar Ege ve İç Anadolu bölgesinin turistik alanlarına Baraka köylerini açmayı hedeflemekteyiz. Anadoluda açacağımız köylerde, yöreye has ürünlerin üretildiği üretim atölyeleri de bulunacak. Atölyelerde Baraka'ya ürün üretmekle birlikte müşterilerimize üretimi deneyimleterek, ürünlerin doğallığını, emeğini anlatmayı hedeflemekteyiz.



Projemizin en önemli bölümü ise köy çalışanlarının tamamı, yalnız-kimsesiz kadınlarımızdan oluşacaktır. Çocuklarına bakmak yükümlülüğü ile çalışamayan çaresiz kadınlarımız için lojmanlar ve çocukları için kreşler köyümüzde yer alacaktır. Kadınlarımız üretirken, kreşlerde çocuklarına, tohum yetiştirme, üretim, el dokuma, müzik, resim, geri dönüşüm dersleri verilerek ülkesine ve insanlığa faydalı çocuklarımızın tohumları atılacaktır.



2018 yılında markamız için, ülkemizin her köşesinden ürünlerimizi dünyaya tanıtabilmek adına ihracat ile ilgili adımlar attık. Uluslararası finans sistemine göre alt yapımızı oluşturdukve Ortadoğu, Avrupa ve Amerika'da pazar araştırmaları yaptırdık. Çeşitli fuarlara katılarak ve Workshop'lar düzenleyerek ürünlerimizi tanıttık. Yurtdışı kampanya siteleri aracılığı ile küçük çapta ihracat yaptık.



2019 yılı mayıs ayında Orta Doğu ve Avrupa'ya e-ticaret ile satışlarımız başlayacaktır. Haziran ayında İstmarina AVM'de Baraka Kahvesi ve Baraka Mağazası açılacak.



Yine 2019 yılı son çeyreğinde el dokuma ve yüzde 100 pamuk dokuma kumaşlardan, antik boyama tekniği ile üretim gerçekleştiren tesisimiz hayata geçerek ''Doğadan ilham aldık'' koleksiyonumuzu üretecektir. Sürpriz koleksiyonumuz ülkemizde ve dünyada satışa sunulacaktır."