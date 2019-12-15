BDDK: Bazı bankalara yönetici atanmasına müdahil olunduğu iddiası doğru değil

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankalara yönetici atanması süreçlerinde müdahil olunarak engel olunduğu, 11 banka yöneticisinin de görevden aldırıldığı iddialarını yalanladı. Bu yönde haberler yayınlanan uluslararası haber ajansına karşı yasal hakların kullanılacağını bildirdi.



BDDK, Türk bankacılık sektörüyle ilgili iddialar içeren bir haberle ilgili açıklama yaptı. Bloomberg ajansının internet sitesinde yayınlanan haberde, bazı bankacıların görevden ayrılma süreçleriyle ilgili iddialara yer verildi. Bir bankaya yönetici atanması sürecinde de müdahale edilerek atamanın engellendiği iddiası dile getirildi. BDDK, iddialar için "Dedikodu mahiyetinde yalan ifadeler" değerlendirmesi yaptı.

Bankalara yönetici atanmasıyla ilgili yasal hükümlerin anlatıldığı açıklamada, bankalara yönetici atanması sürecinde BDDK'ya başvuru şartı olduğu hatırlatıldı. Ve haberde ismi geçen kişiyle ilgili hiçbir bankadan başvuru gelmediği belirtildi. BDDK, asılsız olduğunu vurguladığı haberle ilgili tüm yasal haklarını kullanacağını bildirdi.



Açıklamada, şunlar aktarıldı:



"Türkiye ile ilgili spekülatif kur saldırılarının başladığı günden itibaren Türkiye ekonomisi ile ilgili güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberleriyle dikkati çeken bir haber sitesi üzerinden kurumumuzu itham eden dedikodu mahiyetinde yalan ifadelerle asılsız haberler yayınlanmıştır.



Zira banka genel müdür ve yardımcılarının banka üst yönetiminde üstlendikleri görev ve yetkilerin hassasiyeti nedeniyle 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun (Kanun) 25'inci maddesinde Basel standartlarına uyumlu diğer ülke uygulamalarına benzer şekilde bankaların genel müdür ve yardımcıları için özel öğrenim ve mesleki deneyim şartı aranmış ve genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle birlikte kuruma bildirilmesi gerektiği ifade edilerek söz konusu bildirimden itibaren yedi iş günü içinde kurumumuzca olumsuz görüş bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamalarının yapılabileceği hükme bağlanmıştır.



"KURUMUMUZ GÖREV VE YETKİSİNİ TİTİZLİKLE YERİNE GETİRMEKTEDİR"

Aynı şekilde kanunun 26'ncı maddesinde de kanunun 8'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişilerin, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamayacağı ifade edilmiş ve bankalar bu durumdaki kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak zorunda bırakılmıştır. Ayrıca aynı maddeye göre kurum denetimleri sonucunda, bu kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri kurul kararı ile geçici olarak kaldırılacak ve bu kimseler kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamayacaktır.

Bu çerçevede kurumumuz kanun ve ilgili diğer mevzuatın kendisine verdiği görev ve yetkiler çerçevesinde finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması, mali sektörün gelişmesi, tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerinin korunması görev ve yetkisini ilgili mevzuatın kendisine belirlediği sınırlar içerisinde titizlikle yerine getirmektedir. Bu görev ve yetki yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği üzere eşitlik, tarafsızlık içerisinde ve uluslararası iyi uygulamalara uyumlu bir şekilde yerine getirilmektedir."

BDDK, bankalar ve ekonominin itibarını kırabilecek, sektöre zarar verebilecek nitelikteki benzer yayınlara karşı bundan sonra da yasal yollara başvurulacağını belirtti.