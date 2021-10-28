BDDK onayladı: Yeni bir yatırım bankası kuruluyor

Bankacılık, Düzenleme ve Denetleme Kurumu yeni bir yatırım bankası kurulmasına izin verdi.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 28.10.2021 - 09:33

BDDK onayladı: Yeni bir yatırım bankası kuruluyor

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BDDK Başkanı Akben'den bankacılık sektörüne ilişkin açıklama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Tera Bankası AŞ'nin kuruluşuna izin verdi.

300 milyon Türk Lirası sermayeli Tera Yatırım Bankası'nın kuruluş izni Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tera Yatırım Bankası, Emre Tezmen, Oğuz Tezmen, Gül Ayşe Çolak, Fatma Nurcan Taşdelenler ve Arena Finans Faktoring ortaklığıyla kuruldu.

Söz konusu karar, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik kapsamında verilen yetki çerçevesinde Bankacılık Kanunu uyarınca alındı.

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