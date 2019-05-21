BDDK tarafından bankalara iletilen yeni kural çerçevesinde, 100 bin dolar ve üzeri döviz almak isteyenler bir gün bekleyecek. Dövizin Türk Lirası karşılığı bir gün önce yatırılacak, alınan döviz hesaba ertesi gün geçecek.
Döviz bozduranlar için bekleme süresi yok. Satılan dövizin Türk Lirası karşılığı aynı gün hesapta olacak. Böylece spekülatif döviz talebinin frenlenmesi, piyasa istikrarırının desteklenmesi amaçlanıyor.
Söz konusu uygulama yarın başlayacak. Geçtiğimiz günlerde döviz alımına binde bir oranında vergi de getirilmişti.
VİDEO: 100 BİN DOLARLIK ALIMA VALÖR DÖVİZ BÜROLARINI KAPSIYOR MU?